INFLUENCER-PAR: Monica Nyhus og Chris Nyhus under Vixen Awards i Oslo i oktober i fjor.

Influencer Monica Nyhus om ekteskapskrise: − Hele verden raste

Influencer Monica Nyhus (34) snakker om at hun og ektemannen Chris Nyhus (35) gikk på en kraftig smell for noen år siden.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I podkasten «Limonade» snakker Monica Nyhus ut med influencer-venninnen Therese Aanonli (37).

Nyhus, som sammen med ektemannen er kjent for å utlevere mye av privatlivet i TV-serien «Bloggerne» og i sosiale medier, letter på sløret om noe hun hittil har vært taus om – nettopp en svært tøff periode hun og Chris Nyhus gikk gjennom i 2016.

– Vi sto i vår største krise, betror Nyhus.

Hun forteller at boken «Kjærlighetens fem språk» av forfatter Gary Chapman spilte en stor rolle i kampen for å redde ekteskapet. Nyhus forteller at de tidligere hadde fått boken i gave av en venninne, som mente at «alle par burde lese den».

– Men vi leste den jo aldri, sier Nyhus.

Hun gir ikke detaljer om hva som forårsaket krisen, men sier at det var «mange vonde følelser».

– Chris og jeg hadde en utrolig stor knekk som resulterte i mye tårer, sier hun og opplyser at hun reiste til moren sin og tok med de tre sønnene.

– Vi hadde jo bare tre barn på den tiden, sier hun og sikter til at de ble firebarnsforeldre da datteren kom til verden i fjor.

– Hele verden raste egentlig, sier Nyhus om da hun forlot hjemmet med barna.

«BLOGGERNE»: F.v.: Eveline Karlsen, Monica Nyhus, Sara Emilie Tandberg, Emma Ellingsen, Gisle Agledahl, Martine Lunde og Alexandra Joner.

Influencer-veteranen forteller at hun og ektemannen var mye på meldinger i den tiden, at det var veldig tøft, men at hun ikke ønsket å treffe ham.

Monica forklarer at hun plutselig merket forandringer hos ektemannen – til det bedre.

– Hvordan han skrev, og hvordan han tilnærmet seg meg. Jeg skjønte kjærligheten plutselig på en helt annen måte, sier hun.

Da hun omsider gikk med på å møte ektemannen, skal han ha sittet med «Kjærlighetens fem språk» i hendene.

– Han sa at han hadde lest den, at han elsket meg og at han var der for meg.

Monica sier til VG at hun mener det er viktig at folk vet at ekteskap og forhold er hardt arbeid.

– Mange har kanskje tenkt at Chris og jeg har hatt det enkelt. Men vi har hatt våre stormer, vi også. Alt er så logisk når man leser denne boken, alt det som det er så vanskelig å være bevisst på i hverdagen. Mange går rundt og lurer på om de er elsket, om foreldrene er stolt av dem og slike ting.

Chris Nyhus er komfortabel med at kona deler.

– Jeg synes det er viktig å bruke egne erfaringer, og når hun har en sånn type podkast og dette er tema, så er det helt innafor, sier han til VG.

Han bekrefter at de hadde en veldig tøff tid for drøyt fem år siden.

– Da ble den boken veldig viktig og relevant i vårt liv. Vi burde kanskje tatt den frem tidligere. I dag har vi en åpen dialog, sier han.

Husker du? Ekteparet Nyhus tok med TV-kamera inn på fødestuen:

Monica sier ellers i podkasten at hun aldri har hatt problemer med tilgivelse. Hun forteller at alle følelsene for ektemannen kom tilbake, sterkere enn før.

– Vi valgte hverandre på nytt. Kjærlighetsspråkene er noe som gjør at du plutselig setter vekk egne behov for å dykke ned i partnerens perspektiv og forstå hva man skal gjøre for å få den andre til å skjønne at man bryr seg.

Familien kommer fra Kristiansand, men har nå basen sin i Oslo. Paret dukker opp i den 16. sesongen av «Bloggerne» på TV 2 i dag, mandag.

Etter fire barn ble Nyhus-paret enige om at han skulle sterilisere seg. Det har han gjort. Tilbakeblikk på da de diskuterte om det var det rette eller ikke: