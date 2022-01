FORELDRE: Randi Liodden, lille Amund og Håvard Lilleheie avbildet i Oslo i julen.

Håvard Lilleheie om nyfødt sønn: − Blid type

Komikerparet Håvard Lilleheie (48) og Randi Liodden (32) ventet en måned med å kunngjøre fødselen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Denne lille her skaffet vi oss under Black Week. Hva var ditt beste kjøp?», skrev en spøkefull Lilleheie på Instagram for en uke siden under et bilde av seg, samboeren og den lille gutten.

Søndag, 2. nyttårsdag, la han ut et nytt bilde av samboeren og den nyfødte – med teksten: «Denne jula synes jeg treet var spesielt fint».

Trengte litt ro

Lilleheie opplyser til VG at sønnen har fått navnet Amund. Han ble født akkurat én måned før julaften, 24. november.

– Vi hadde sikkert behov for å ha litt ro etter fødselen, sier han om at de ventet flere uker med å informere om familieforøkelsen.

Paret ventet også lenge med å offentliggjøre at en baby var på vei. Kun én uke før termin kom nyheten.

– Det føltes greit for Randi og alle å gjøre det sånn, sier Lilleheie.

MOR OG BARN: Randi Liodden og lille Amund.

48-åringen skryter av familiens tilskudd.

– Det er veldig koselig med en ekstra fyr. Han er en veldig snill og blid type, så det lover bra, humrer han.

Lilleheie har fra før en sønn fra ekteskapet med Anita Rennan (41), som nå er samboer med kjendiskokk Eyvind Hellstrøm (73).

Hellstrøm la 1. juledag ut dette bildet på Instagram av storfamilien:

På bildet står Anita Rennan til venstre for Hellstrøm, med Liodden, Lilleheie og den nyfødte til høyre. Foran sitter Rennan og Lilleheies felles sønn, Nils.

– Vi har julekveldene hver for oss, mens vi samles til julelunsj på formiddagen på julaften, forteller Lilleheie.

– Nils setter nok pris på, sier han om eldstesønnen.

– Jeg tror for øvrig det er kjempebra for barn å merke at alle kan være sammen uten at det er gnisninger. Det er lurt å legge alt sånt til side, sier han.

TV-FJES: Håvard Lilleheie, her under et møte med VG våren 2020.

Lilleheie, kjent fra blant annet «Kjendisbarnevakten», «Praktisk Info med Jon Almaas» og «Kompani Lauritzen», er nå på nyåret er aktuell både i «16 Weeks of Hell» på TVNorge og «Camp Kulinaris» på TV 3.

Kokkeprogrammet «Camp Kulinaris» ble spilt inn på sensommeren i fjor, før Lilleheie og andre kjendiser skulle i ilden med trenings- og livsstilsendringsserien «16 Weeks of Hell».

– Det var bare å spise seg opp før jeg skulle i gang med det andre, sier en leende Lilleheie om overgangen fra kokke-camp til beinhard trening.

– 16 uker i helvete er prisen å betale når du har latt deg selv forfalle, legger han til.

Lilleheie forsikrer at han har klart å legge om livsstilen, og at han ikke har falt tilbake til gamle uvaner.

– Målet er fortsette sånn, for da har jeg virkelig gjort noe for helsen min. Særlig viktig er det for meg som har blitt far igjen, mener TV-kjendisen.

Han legger til:

– Nå kan jeg ikke være tykk om et år, for da har jeg virkelig driti meg ut.

