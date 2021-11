SEX, DOP OG ALTERNATIV ROCK: Juliette Lewis i «Yellowjackets».

TV-anmeldelse «Yellowjackets»: Spenstig og snodig

Pirrende uhyggelig sjangerblanding. Med norske krefter i kulissene.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Yellowjackets»

Amerikansk drama i 10 deler

Premiere på Paramount+ mandag 15. november

Regi: Eva Sørhaug, Karyn Kusama, Deepa Metha, Jamie Travis, Billie Woodruff, Ariel Kleinman, Daisy von Scherler Mayer

Med: Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Ella Purnell, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Warren Kole, Aiden Stoxx, Jasmin Savoy Brown

I 1996 er fotballaget Yellowjackets fra New Jersey på vei til et nasjonalt mesterskap. En velbeslått forelder har sponset privatfly. Det som ligger an til å bli det største eventyret i de unge jentenes liv, tar en tragisk vending da flyet krasjer i en skog. Det går 19 måneder før de overlevende blir funnet.

Vi møter noen av dem igjen 25 år senere – i 2021. Shauna (spilt av Nélisse som ung og Lynskey som voksen) er en melankolsk husmor med en tverr tenåringsdatter. Hun er gift med Jeff (Kole), som pleide å være sammen med bestevenninnen i tenårene, Jackie (Purnell). Shauna og Jeff hadde et seksuelt forhold bak ryggen hennes.

Vi vet ikke hvor lagkapteinen Jackie er nå, om hun er død eller levende. Men vi vet at Shauna sliter med samvittigheten, og traumer etter krasjet.

BEDRATT LAGKAPTEIN: Ella Purnell i «Yellowjackets».

Natalie (Thatcher/Lewis) var lagets «bad girl» den gangen – glad i sex, dop og grønsj – og har visst ikke forandret seg så mye. Misty (Hanratty/Ricci) var en venneløs weirdo, og har fremdeles en pussig psyko-aura rundt seg i 2021.

Og så er det Taissa (Savoy Brown/Cypress). Tilsynelatende den av de overlevende som har gjort det skarpest i ettertid. Hun vil bli senator, og blir kalt «the queer Kamala». For at en politisk karriere skal være mulig, er det imidlertid maktpåliggende for henne å holde lokk på hva det var som hendte for 25 år siden. Hun må også følge nøye med på sønnen, Sammy (Stoxx). Et mørkt, plaget barn.

«THE QUEER KAMALA»: Tawny Cypress i «Yellowjackets».

Vi får et utvetydig, men enn så lenge pirrende ufullstendig inntrykk av at det som skjedde i kjølvannet av krasjet, var like tragisk som selve ulykken. Det oppsto «Fluenes herre»-tilstander blant de overlevende. Vi aner også at det var okkulte krefter i spill.

VG har fått se kun tre av de ti episodene, noe som er altfor lite til å fastslå noe som helst – utover at «Yellowjackets» har en rekke likhetstrekk med «Lost» (2004-2010). Det er ikke godt å si hvor det bærer, og umulig å vite hvor vellykket serien til syvende og sist er.

«Yellowjackets» nyter å porsjonere ut hemmelighetene sine med nennsom, gjerrig hånd. Vi får akkurat nok til at vi blir fristet til å følge med videre.

MELANKOLSK MIDDELALDER: Melanie Lynskey i «Yellowjackets».

Også sjangermessig er «Yellowjackets» en sleip ål. Den er et overlevelses-drama. Et high school/idretts/tenårings-drama i 1996 og et sårt hva skjedde egentlig?-melodrama for middelaldrende generasjon X-ere i nåtid. Serien er også en kullsvart komedie om jenter som er ekle mot andre jenter. Med overnaturlige elementer.

Det som gjør den relativt uimotståelig, i hvert fall sånn til å begynne med, er det uvanlig rike, overveiende kvinnelige persongalleriet. «Yellowjackets» gir både Juliette Lewis, Melanie Lynskey («Sorte engler», 1994) og Christina Ricci de beste rollene de har hatt å bite i på årevis. De yngre skuespillerne følger fint opp, og vi får grep om de aller fleste av dem, både da og nå.

GAL DA, GAL NÅ: Christina Ricci i «Yellowjackets».

Eva Sørhaug («Lønsj», 2008; «90 minutter», 2012) har regissert tre episoder, noe som gjør serien litt ekstra interessant sett med norske øyne. Og lydsporet er et salgsargument i seg selv overfor folk som var unge og i varierende grad lovende på 1990-tallet:

Misantropisk alternativrock, cheesy «one hit wonders» og gullalder-hip hop så langt øret rekker. Tider.

Anmelderen har sett tre av ti episoder