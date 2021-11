FILMSTJERNER!: Ryan Reynolds, Gal Gadot og Dwayne Johnson (fra venstre) i «Red Notice».

Filmanmeldelse «Red Notice»: Filmstjerne-fesjå

Denne filmen har tre store filmstjerner. Det er alt den har.

Av Morten Ståle Nilsen

Dwayne Johnson og Ryan Reynolds er ikke egentlig skuespillere. De er varemerker. De spiller varianter av den samme karakteren hver gang de stiller opp foran et kamera.

Johnson er giganten med mye selvironi og et hjerte av gull. Reynolds er den samme Chandler Bing-kopien han har vært siden «Pizzagjengen» gikk på TV 2 i begynnelsen av 2000-tallet.

Reynolds er konstant kjekkas-sarkastisk, Johnson tåler en spøk på egen bekostning. Du kan jo tenke deg hvordan dette radarparet tilbringer de to timene som utgjør «Red Notice».

Gal Gadot er på vei til å bli et varemerke. Talentet mange så i henne i den første «Wonder Woman»-filmen, fra 2017, er tilsynelatende ikke spesielt allsidig. Det er nok heller ikke så stort som mange håpet.

Reynolds spiller «verdens nest beste kunsttyv», Nolan Booth. Gadot er den beste kunsttyven – så suveren at hun kun er kjent som «Biskopen». Johnson er FBI-agenten John Hartley. Han slår sine pjalter sammen med Booth etter å ha blitt lurt opp i stry (og inn i fengsel) av «Biskopen».

Det tyvene er ute etter, mens Interpools Inspector Das (Arya) snapper dem i hælene, er det godt og vel to tusen år gamle klenodiet «Kleopatras egg». Nærmere bestemt tre av den, takk.

Verden har koll på de to første. Men «ingen» vet hvor det tredje egget befinner seg. En egyptisk milliardær har lovet gull og grønne skoger til den som kan trylle frem hele settet. Han vil gi dem i bryllupsgave til sin datter, som også heter Kleopatra (stønn).

Regissør Marshall Thurber er en tyvradd, han også. «Red Notice» stjeler ufortrødent fra mye som er populært: Agentfilmen. Ransfilmen. Buddy-komedien. Bullshit-teknologifilmen. Gentlemanstyv-filmen. Dobbeltspill-filmen. Skattejaktfilmen. Actionkomedien. Høyt reisebudsjett-filmen (Roma, Bali, et fengsel i det som skal være Russland, Valencia, Argentina, Cairo, Sardinia, Egypt, Paris). Film som har gjesteopptreden av Ed Sheeran-filmen.

Det er skyting og slåssing, men lite blod og død å se. Det er flotte garderober og tungt luksuriøse omgivelser. «Red Notice» er et potpurri av «blockbuster»-klisjeer. Men den mangler de viktigste ingrediensene som må til for at det skal bli gøy: Kjemi mellom filmstjernene. Glimtet i øyet som ikke er på autopilot. Film- og fortellerglede.

Johnson, Reynolds og Gadot gjør det de må. Så hever de sjekken fra Netflix og vender hjem til sine liv i Hollywood. Lønnen for strevet er etter hva jeg hører betydelig: 20 millioner dollar pluss til hver av de tre hovedrolleinnehaverne.

Alt i alt har det gått med to hundre millioner dollar for å stable dette særdeles forglemmelige tøvet på beina. Kun en gal person vil mene at det er vel anvendte penger.