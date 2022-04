Så mye kostet «Spellemannprisen» NRK

ÅRETS LÅT: Chris Holsten vant prisen Årets låt under utdelningen av Spellemannprisen 2021 på Sentralen i Oslo.

Det blir «Spellemannprisen» på NRK neste år også. Til tross for historisk lave seertall og en prislapp på 5,6 millioner kroner for statskanalens del av programmet.

Av Jørn Pettersen

Det bekrefter underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen overfor VG.

– Vi synes det er viktig å lage en fin og storslått feiring av norsk musikk. Selv om linær seing ikke går oppover på sikt, sier underholdningssjef Charlo Halvorsen i NRK.

Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, opplyser til VG at prislappen for NRKs del for årets program er 5,6 millioner kroner.

– Spellemann betaler og produserer del 2, sier Resar.

På VGs spørsmål om dette er dyrt eller billig, svarer Charlo Halvorsen slik:

– Passe!

– NRK har vært banebrytende i forhold til å fremme norsk musikk og norske artister og jeg synes dette er vel anvendte penger, sier medieekspert og rådgiver i Marketing Toolbox, Arne-Inge Christophersen, til VG.

Men seertallene for helgen viser at TV-seerne mister interessen for «Spellemannprisen» på NRK1. Siden 2019 er seertallene mer enn halvert. Fredag ble del en av «Spellemannprisen» sett av totalt 346.000 seere mens det var til sammen 267.000 seere som fikk med seg del to av prisutdelingen senere på kvelden.

– Vi synes programmet fungerte bra på fredag. Det var gøy og det var mange verdige vinnere. Selv om det er forståelig at noen opplever at 28 priser på en kveld kan bli i meste laget, prøvde vi å unngå å lage et liturgisk show med nominerte, vinnere og takketaler gang på gang. Det synes jeg vi klarte bra denne gangen, sier Halvorsen.

Men ser man på seertallene fra 2019 som er det siste normalåret før pandemien, var det den gang hele 722.000 seere som fikk med seg del en av sendingen, mens 521.000 så del to.

– Vi er jo ikke nødvendigvis fornøyd med seertallene for helgen. Men vi vet at vi er veldig væravhengig på denne årstiden og fredag traff vi klokkerent i forhold til en varm og fin vår-sommer kveld. Derfor må vi nok skylde litt på utenforstående faktorer også. Uansett blir det «Spellemannprisen» på NRK neste år også. Dette er en fin oppgave for en allmennkringkaster, slår Charlo Halvorsen fast.

Simen Eidsvåg, pressekontakt for Spellemann og produsent for del to av fredagens sending på NRK er fornøyd med at nærmere halvparten av de som så på det aktuelle tidspunktet fredag, så på «Spellemannprisen» del 2.

– Del 2 hadde flere seere enn del 1 i fjor og selv om vi gjerne hadde sett at seertallene var høyere på begge delene i år, synes vi det er fint å se at de var forholdsvis jevne i antall seere, sier Eidsvåg.

Han opplyser også at del 2 har et betydelig lavere budsjett enn del 1, som altså kostet NRK 5,6 millioner kroner å produsere.