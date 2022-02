FINALISTER: Mini Jakobsen, Marna Haugen og Ole Maartin Alfsen.

Vant «Torpet» – flytter inn på «Farmen kjendis»-gården

Marna Haugen (40) knuste Mini Jakobsen (56) og Ole Martin Alfsen (52) i «Torpet»-finalen.

– Jeg jobbet så hardt! Det var helt fantastisk – og så utrolig fornøyelig å slå disse to mennene, sier en leende Haugen til VG.

Aller siste episode av «Torpet» ble lagt ut på TV 2 Play natt til mandag. Der ble det altså klart at Haugen vant – om enn knepent – over Alfsen. Mini Jakobsen var den første til å ryke ut.

Haugen har vært på «Torpet» helt fra starten.

– Det var innsatsen som betalte seg. Jeg investerte mye tid og hele meg på å sette meg inn i gårdsboka. Og så elsket jeg å sitte og lese i den for deretter å ta kunnskapen ut i praksis. Jeg følte meg hjemme, sier bloggeveteranen og influenceren om tiden på «Torpet».

SEIERSKVINNE: Marna Haugen etter å ha danket ut alle.

Haugen hadde altså i motsetning til de andre to ikke vært innom «Farmen kjendis»-gården i det hele tatt. Nå kunne hun endelig sette kursen mot Bøensætre Gård.

– Jeg lo hele veien, for det var så gøy. Ikke bare gledet jeg meg veldig, men jeg syntes også at jeg fortjente plassen. Da jeg rodde inn mot gården, satt jeg med ryggen til. Jeg hørte Adam (Ezzari, red.anm.) ropte: Hvem er du? Snu deg!

KUNNSKAP: Her står det siste slaget på «Torpet».

For å gjøre forvirringen større, hadde Marna overtatt strikkegenseren til Tomine Harket (28), som trakk seg fra «Torpet» rett etter å ha ankommet.

– Jeg fikk den genseren litt for å lure de andre, og de ble veldig forvirret. I tillegg hadde noen på markedet falt for fristelsen til å lekke lure-informasjon om at det var Per Sandberg som hadde vunnet «Torpet». Så de andre deltagerne skjønte ingenting da jeg kom, humrer Haugen.

Hun ble imidlertid tatt godt imot på gården, forsikrer hun.

– Men det var som å komme til et freakshow. De var som en ungeflokk som spurte meg ut om alt mulig.

I tirsdagens episode av «Farmen kjendis» får TV-seerne se hva slags mottagelse Haugen fikk.