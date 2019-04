CATWALK-YNDLING: Kendall Jenner på Victoria’s Secrets visning i New Your i fjor. Foto: Hahn Lionel/ABACA

Kendall Jenner slet med selvtilliten: – Ikke like formfull som søstrene mine

Kendall Jenner (23) er den i Kardashian-klanen med størst modellkarriere, men i mange år strevde hun med å finne sin plass.

– Jeg følte det nesten som om jeg ikke passet inn i en rolle i mitt eget liv, sier amerikanske Kendall i et intervju med den britiske avisen The Telegraph.

Før hun ble verdens best betalte supermodell og fast innslag hos Victoria’s Secret, følte nemlig den unge stjernen seg hengslete og utilpass. Med sine 178 cm på sokkelesten, raget hun som nest yngst i søskenflokken høyt over de andre.

Og mens søstrene, Kim Kardashian (38), Kourtney Kardashian (40), Khloe Kardashian (34) og Kylie Jenner (21) er berømt for sine frodige former, har Kendall alltid vært langlemmet og sylslank.

– Jeg er ikke like formfull som søstrene mine. De har pupper, og det har ikke jeg. Da jeg vokste opp, som denne lille Twiggy-jenta, så jeg på søstrene mine og tenkte: «Å nei, forventer folk at jeg skal være like sexy som dem?», forteller hun.

PRISGALLA: Kendall Jenner på Oscar-nachspielet i Los Angeles på nyåret. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Kendall forklarer at det i mange år var tungt å sammenligne seg med de andre. Men i dag lever 23-åringen godt med å være akkurat som hun er. De som følger med på realityserien «Keeping Up With The Kardashian», har fått med seg at Kendall ofte holder seg for seg selv. Hun velger gjerne å stå litt på sidelinjen.

– Jeg er ikke nødvendigvis sånn som dem, og jeg liker at folk ser på meg som litt annerledes. Det er helt ok at jeg ønsker å gjøre ting på min egen måte, sier hun i avisintervjuet.

Men selv om Kendall ofte velger å gå egne veier, er hun i likhet med de fire søstrene en skikkelig gründer, med eget design, kosmetikk, apper og bøker. I tillegg er hun en ettertraktet catwalk-modell og trekkplaster for alt fra sminke til juveler og klær.

Kendall, som er datter av Kris Jenner (63) og Caitlyn Jenner (69), har 108 millioner følgere på Instagram.

ALLE: F.v. Khloe, Kylie, mamma Kris, Kourtney, Kim og Kendall på en kjendisfest i L.A. i 2011. Foto: RE / Starmax

Publisert: 19.04.19 kl. 22:52