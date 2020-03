SÅPEVETERAN: John Callahan, her på en prisutdeling i 1998. Foto: Rene Macura / AP

TV-stjernen John Callahan døde brått

John Callahan, best kjent fra «All Our Children», ble 66 år. Hans berømte ekskone er knust av sorg.

Oppdatert nå nettopp

Skuespiller Eva LaRue (53) var den som offentliggjorde Callahans død i helgen.

LaRue, kjent blant annet fra «CSI: Miami» og «The Young and the Restless», var gift med Callahan fra 1996–2005.

«Kjærligheten kjenner ikke sin egen dybde før atskillelsens time», skriver hun på Instagram under brudebildet av seg og Callahan.

«Altfor tidlig», føyer hun til.

Callahan og LaRue har en datter sammen.

«Våre hjerter er knust. Tusen takk for all kjærlighet og støtte. Dere vil aldri få vite hvor mye det betyr for oss», skriver hun til følgerne sine.

Under en annen serie med bilde skriver LaRue at eksmannens bortgang etterlater et hull i familiens hjerter for alltid.

«Min kjære venn, min medforelder og kjærlige pappa til Kaya. Den dype latteren, bamseklemmene, de dårlige ordspillene og evnen til å synge med på hver eneste låt», lyder det i oppramsingen av avdødes gode egenskaper.

Callahan og LaRue to spilte mot hverandre i «All My Children», der Callahan fylte rollen som Edmund Grey i 356 episoder – fra 1992 til 2005.

«Kayas og mitt hjerte er knust i tusen biter», sier hun.

Ifølge People døde 66-åringen av slag.

Callahan spilte også i «Santa Barbara», «I gode og onde dager» og «Falcon Crest» i tillegg til flere andre serier.

les også Jo da, det blir mer «I gode og onde dager»

les også TV-stjernen Orson Bean omkom i påkjørsel

les også Dolly Parton fikk vite om Kenny Rogers’ død via TV-skjermen

les også Derfor døde TV-stjernen Kristoff St. John

Publisert: 30.03.20 kl. 12:08 Oppdatert: 30.03.20 kl. 12:31

Les også

Mer om TV-serier Hollywood

Fra andre aviser