TV-anmeldelse «Love Life»: 7–8 forhold og en gravferd

En karakters sex- og singelliv, dratt ut over ti halvtimesepisoder. Det kan da umulig gå galt.

«Love Life»

Romantisk komedie i ti deler

Med: Anna Kendrick, Zoë Chao, Peter Vack, Lesley Manville m.fl.

Regi: Sam Boyd

Har du noensinne tenkt at en forenklet versjon av «Sex og singelliv» kunne vært en god idé? Med en allvitende forteller, i stedet for Carrie Bradshaw som skriver en spalte i avisen? Hvor jag etter karriere og kjærlighet fremdeles definerer fortellingen, men der bipersonene ikke er i nærheten av så interessante som manusforfatterne drømte de skulle være?

Velkommen til «Love Life».

MANN 1: Darby (Anna Kendrick) og et av forholdene. Foto: HBO Max/TV2

Formål: Dypdykke i én karakters reise til drømmeprinsen/prinsessen/personen. Hver sesong følger en ny hovedrolle, i et nytt miljø.

Litt som «American Horror Story», bare med andre spøkelser. Hver episode har en ny kjæreste. Litt som «High Fidelity», bare uten lydsporet. Hver kjæreste har sine utfordringer. Litt som, tja, de fleste slike serier. Inkludert «Sex og singelliv». Der noen av de ulike kjærlighetsforholdene sammen i det som Facebook fremdeles kaller «it’s complicated».

Anna Kendrick (Pitch Perfect, A Simple Favor, Trolls) er Darby Carty. Introdusert som en kvinne med traumer fra en oppvekst som skilsmissebarn, og følgelig med akutt bindingsvegring.

I løpet av sesongens ti år er hun innom alle mulig eks-typer, one night standet som blir noe mer, eks-kollegaen som blir noe mer, den tilfeldige daten som blir noe mer, han på videregående som dukker opp årevis senere og han på fest som ikke blir til noe mer. I tillegg er man innom en fryktelig begravelse, som selvsagt egenhending ødelegger et forhold.

MANN 2: Darby (Anna Kendrick) og et annet av forholdene. Foto: HBO Max/TV2

Darby er typen som vil få forskjellig svar hver gang hun tar «Hvem er du i Sex og singelliv?»-testen. Det skulle egentlig medført at hun var en spennende karakter, med masse dybde.

Det er hun på ingen måte, men Kendrick tilfører henne nok substans til at man lurer på hva hennes neste grep er. Det er ingenting sammenlignet med de pappflate venninnene hun bor sammen med. Sara (Zoë Chao) har et uklart forhold til Jim (Peter Vack), og et uavklart forhold til fest og fanteri. Mallory (Sasha Compère) virker derimot å bare være med for å få opp antall personer i kollektivet. Hun har så vidt en replikk i de syv episodene som har vært tilgjengelig i forkant.

Den beste karakteren er Lesley Manvilles forteller. Til dels like spydig som en «Fire stjerners middag»-episode, til dels like knusktørr Som «Pushing Daisies» og «Den fabelaktige Amélie fra Montmartre». Hennes vokale tilstedeværelse løfter helheten opp flere hakk.

Likevel kan ikke denne forfriskende balansen mellom britisk fortellerkultur og amerikanske skuespillere redde «Love Life» fra å være noe som man ikke gidder å slå av, men heller ikke nødvendigvis husker å skru på.

Anmelderen har sett syv episoder

Publisert: 15.06.20 kl. 12:43

