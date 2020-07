FORTVILET: Duffy, her under et intervju med VG i 2011 i forbindelse med et besøk på «Skavlan». Foto: JAN JOHANNESSEN / VG

Duffy fortviler over Netflix-film: – Glorifiserer voldtekt

Popstjernen (35), som selv skal ha blitt bortført, mishandlet og misbrukt, har skrevet åpent brev til Netflix-sjefen.

Duffy er svært opprørt over strømmegigantens nye, polske film «365 Days», som hun mener «glorifiserer den brutale virkeligheten rundt trafficking, kidnapping og voldtekt».

Popartistens dramatiske skildring: Dopet ned i fire uker, kidnappet og voldtatt

«365 Days» beskrives som et erotisk drama og handler om en polsk kvinne som blir kidnappet av en mafiaboss på Sicilia, og som hevder at han i løpet av ett år vil få henne til å forelske seg i ham. Filmen er for tiden på femteplass over de mest sette Netflix-filmene i Storbritannia.

I et langt, åpent brev til Netflix-sjef Reed Hastings (59), skriver Duffy hvor rystet hun er. Brevet er gjengitt i en rekke medier, deriblant Deadline.

Hun starter brevet med «Kjære Reed», før hun viser til sine egne voldtektsbetroelser fra tidligere i år. Hun fortsetter:

«I dag vet jeg ikke hva jeg skal tenke, si eller gjøre, annet enn å ta kontakt og forklare deg i dette brevet om hvor ansvarsløst det er av Netflix å vise filmen «365 Days».

35-åringen skriver videre at hun ikke liker å skrive brevet, men at de lidelsene hun selv har opplevd, gjør at hun føler seg forpliktet til å ta affære.

«En voldelig opplevelse jeg har hatt, velger dere å presentere som «voksen erotikk»», skriver Duffy.

OMSTRIDT: «365 DNI», som den heter på polsk (originalspråket), hadde kort levetid på kino før coronapandemien. Foto: KINOPLAKATEN

Walisiske Aimee Anne Duffy, som hun opprinnelig heter, kom med sjokkbeskjeden på sin Instagram-profil i februar i år – om at grunnen til at hun har vært borte fra rampelyset, var at hun ble voldtatt og holdt fanget.

Senere har sangeren, kjent for låter som «Mercy» og «Warwick Avenue», utdypet i et langt blogginnlegg hvordan hun angivelig ble dopet ned og tatt med til et annet land i fire uker.

Duffy: – Vanskeligere å snakke enn jeg trodde

Sangeren skriver i brevet til Netflix-sjefen at sexhandel, kidnapping og voldtekt ikke hører hjemme i en film i underholdningssjangeren. Hun viser til at det anslås at om lag 25 millioner mennesker i dag er ofre for trafficking verden over, at 80 prosent av dem er kvinner og 50 prosent mindreårige.

«Det er med stor sorg jeg ser at Netflix tilgjengeliggjør slik «kino»», som lager erotikk av kidnapping og skildrer seksuell vold som en «sexy film»», skriver Duffy.

Netflix har så langt ikke kommentert sangerens brev.

Duffy beskriver filmen som farlig og sikter til at hun har sett kommentarer fra unge kvinner som fleiper om at de vil at hovedrolleinnehaver Michele Morrone (29) skal komme og kidnappe dem.

Selv hevder artisten at hun er heldig som slapp fra skrekkopplevelsen med livet i behold, men at det smerter henne å se egen og andres tragedie fremstilt som i filmen.

Duffy ber ikke bare Netflix om å ta filmen av sendeskjema. Hun maner også TV-seerne til å styre unna.

Underskrifter

Sangstjernen er ikke den eneste som har reagert på «365 Days». En egen underskriftskampanje på Change.org har i skrivende stund samlet nærmere 5000 signaturer fra mennesker som vil stanse filmen.

«365 Days» hadde noen få visninger på kino både i Polen og Storbritannia før coronapandemien førte til stengning.

New York Times har tidligere omtalt hvordan «en av de verste filmene på Netflix som har fått mest slakt fra anmeldere, er blitt en så stor suksess».

Publisert: 03.07.20 kl. 12:02

