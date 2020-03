REALITYKJENDIS: Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkugine». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand blir programleder

Jørgine Massa Vasstrand (30) etterlyser deltagere når hun nå gir seg i kast med enda et TV-prosjekt.

Treningsinfluenseren melder på Instagram at hun blir programleder for «Norges Tøffeste» på NRK, et program hun selv var deltager i for fire år siden.

«I disse dager (som jo er litt annerledes) planlegges sesong tre av samme program. Og vet dere hvem som skal være programleder denne gangen?! MEG!!!», skriver hun opprømt.

Å være programleder for programmet beskrives som drømmejobben.

– Jeg elsker konkurranse, jeg elsker når trening er så hardt at det nesten ikke er mulig. Kombinasjonen av de to tingene, i tillegg til at jeg får være så tett på, gjør at dette er på toppen av alle program jeg kunne vært programleder for, sier hun til VG.

Hun har gledet seg lenge til å slippe nyheten. Samtidig etterlyser Jørgine allerede nå «tøffinger mellom 18 til 35 år, som har lyst til å være med på en fysisk og psykisk prøvelse».

– Jeg føler jeg sitter inne med en kompetanse jeg kan dra nytte av. Jeg syns det er veldig gøy at jeg ikke bare skal være programleder, men at jeg skal være tett på med alt fra å være med å plukke ut deltagerne til og utforme konkurranser, sier hun til VG.

«Jeg leter etter rå gutter og jenter, og vi ønsker en gruppe med stor variasjon og bredde! Dette blir rått!», lover hun.

Da Jørgine selv røk ut i episode fire av den strabasiøse serien i 2016, uttrykte hun sin store frustrasjon på bloggen:

«For et jævla nederlag! Det er ingen overdrivelse. Å ryke ut av Norges Tøffeste på den måten jeg gjorde, er som en stor flis i fingeren som aldri forsvinner. Jeg ryker på den verst tenkelige måten. Jeg ryker ikke fordi jeg er fysisk eller psykisk utmattet. Jeg ryker heller ikke fordi jeg er utsultet, dehydrert eller støl. Jeg ryker fordi jeg driter meg ut! Og jeg «finner på» å drite meg ut på et tidspunkt der det faktisk ikke er noen vei tilbake!», utbasunerte hun.

Hun har fremdeles ikke glemt følelsen. Da Vasstrand selv deltok i programmet var hun en av favorittene til å vinne, men røk overraskende ut.

– Det er fremdeles forferdelig bittert. Jeg gjorde det veldig bra frem til det øyeblikket og føler jeg kunne ha hevdet meg så mye mer, sier hun og legger til:

– Jeg kommer helt sikkert til å bli misunnelig på dem som nå skal bryne seg på det fysiske og mentale ved det.

Jørgine overtar roret etter Per Olav Alvestad (40).

Jørgine har sammen med resten av familien vært å se på TV i «Funkyfam» på TV 2/Sumo. TV-seerne kjenner henne også fra fjorårets «Skal vi danse» på TV 2, der hun svingte seg helt til finalen. Hun har også figurert i «Bloggerne» på samme kanal.

Ikke minst har Massa Vasstrand vært aktuell i VGTV-serien «Vegard X Funkygine», sammen med Vegard Harm (23).

Publisert: 18.03.20 kl. 15:29 Oppdatert: 18.03.20 kl. 16:10

