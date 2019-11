PRIORITERER BARNA: Kourtney Kardashian på en galla i Los Angeles 3. november. Foto: O'Connor / AFF

Kourtney Kardashian trapper ned TV-jobben

Den eldste av Kardashian-søstrene sier vi får se mindre til henne i den kommende sesongen av «Keeping Up With the Kardashians», fordi hun prioriterer morsrollen.

Kourtney Kardashian (40) har barna Mason (9), Penelope (7) og Reign (4) med eksen Scott Disick. I et intervju med Entertainment Tonight torsdag, forteller hun at hun har bestemt seg for å bruke mer av tiden og energien sin på å være mamma, men at hun ikke sier farvel til realityserien hun har vært med igjennom 17 sesonger.

FEIRER: Khloe, Kourtney og Kim Kardashian med Kris og Kylie Jenner på Cosmopolitans 50-årsjubileumsfest i oktober 2015. Foto: Chase Rollins/AFF-USA.COM / AFF

– Jeg tror dere vil se mer av det i den nye sesongen, sesong 18, som vi holder på å filme nå, sier Kourtney.

På spørsmål til de andre Kardashian-søstrene om de tror TV-serien kan fortsette om en søster gir seg, svarer Khloé:

– Ja! Vi elsker selvfølgelig Kourtney, og vi kommer til å savne Kourtney om hun bestemmer seg for det, men folk kommer og går hele tiden i denne familien. Jeg føler det er som en svingdør: Kanskje Kourtney slutter denne uken, men hun kommer tilbake – alle kommer tilbake.

Søstrene ble verdenskjente gjennom realityserien, som også har med de to halvsøstrene Kylie og Kendall Jenner. I Norge har den gått på TV 2s kanaler.

Publisert: 08.11.19 kl. 14:14







