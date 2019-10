TV-SKUESPILLER: Ron Ely spilte rollen som Tarzan på 60-tallet. Her på et bilde fra 1987. Foto: Reed Saxon / AP

«Tarzan»-stjernens ubevæpnede sønn drept med 24 skudd

Etter å ha knivstukket sin egen mor til døde, ble Cameron Ely (30) – sønnen til skuespiller Ron Ely (81) – drept av politiet.

De trodde han var bevæpnet. Det var han ikke.

Amerikanske medier som ABC, People og Fox News, melder at fire polititjenestefolk skjøt til sammen 24 skudd mot den ubevæpnede 30-åringen. Han døde på stedet.

De dramatiske hendelsene fant sted 15. oktober i Hope Ranch – hjemme hos Ron Ely (81) – best kjent fra 60-tallsserien «Tarzan». Politiet rykket ut etter melding om husbråk og fant da en kvinne død.

Den døde kvinnen var Elys kone, Valerie Lundeen Ely (62). Parets sønn, Cameron Ely, ringte selv nødnummeret og varslet om hendelsen. Han skal i løpet av telefonsamtalen ha forsøkt å legge ugjerningen på sin far, som angivelig har redusert helsetilstand og nedsatt funksjonsevne.

Det var under ransakingen av eiendommen i jakten på en gjerningsperson at det skal ha oppstått det som politiet betraktet som en farlig situasjon utendørs.

Cameron Ely skal ifølge nye opplysninger fra politiet i Santa Barbara ha sagt til politiet at han hadde pistol, og han skal ha gjort armbevegelser som ble tolket som at han dro våpen. I ettertid viste det seg at han ikke var bevæpnet likevel.

30-åringen drepte sin mor ved å påføre henne mange knivstikk.

TV-ROLLE: Ron Ely som Tarzan for 50 år siden. Foto: NBC / NBC Universal

Saken er fortsatt under etterforskning. Obduksjonsresultatet er heller ikke klart.

Ron Ely skal ha befunnet seg i hjemmet da dramatikken utspant seg. Årsaken til familietragedien er ikke kjent.

Valerie Lundeen Ely var Tarzan-skuespillerens andre kone. Hun var tidligere kjent som Miss Florida. De giftet seg i 1984 og har to døtre sammen i tillegg til den nå drepte sønnen. Cameron Ely var tidligere student ved Harvard-universitetet, med psykologi som hovedfelt. Han var også aktiv innen idrett.

Ron Ely har også hatt roller i serier som «The Love Boat» og «Fantasy Island». Han fylte også hovedrollen i «Doc Savage: The Man of Bronze» på 70-tallet. Han var senest aktuell på skjermen i 2014 – i «Expecting Amish».

