PREGET AV RANET: – Den eneste gangen jeg later som ingenting er i forhold til mine barn. Men jeg lurer på om jeg noen gang kommer til å tørre å gå ut igjen, sier Isabel Adrian (41) Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

To frikjent for ran av svensk Hollywood-frue

I februar ble den svenske Hollywood-fruen Isabel Adrian (41) brutalt ranet i Stockholm. I mai ble tre menn dømt i tingretten, men dommen ble anket og nå er to av dem frikjent.

Nå nettopp

Det skriver Aftobladet fredag.

I tingretten ble en av de tre dømt til tre år og seks måneder i fengsel for ranet, mens de to andre ble dømt til henholdsvis to år og seks måneder og to års fengsel for medvirkning til ran.

les også Svensk Hollywood-frue brutalt ranet i Stockholm

Fredag falt det dom i ankesaken i Svea hovrätt (tilsvarende lagmannsretten i Norge red. anm). Der får hovedmannen sin dom redusert til tre års fengsel, mens de to andre frikjennes.

– Både jeg og min klient mener at dette ranet er svært alvorlig og det er svært betenkelig at gjerningen ikke blir bedømt som et grovt ran, skriver Adrians bistandsadvokat Elisabeth Massi Fritz i en uttalelse til den svenske avisen Expressen som også omtaler denne saken.

Avisen skriver også at Adrian ble ranet for verdier i størrelsesorden 900.000 svenske kroner.

les også «Farmen kjendis»-klare Gunilla Persson om sin store frykt: – Jeg ber til Gud om at alt går bra med mamma

Det gikk mange uker etter det brutale ranet, før Adrian valgte via sin advokat og fortelle at det var hun som var ransofferet.

SVENSKE HOLLYWOOD-FRUER: Margareta Svensson, Isabel Adrian og Gunilla Persson er alle kjente TV-fruer – her på et bilde fra 2012 Foto: Thomas Engström

– Hun har det veldig vanskelig etter hendelsen, uttalte advokat Emma Ragnarsson i en pressemelding den gang ifølge Aftonbladet.

Etter det brutale ranet, valgte Adrian og forlate Sverige. Men i april medvirket hun i TV-programmet «Efterlyst» - og da snakket ut om den traumatiske opplevelsen .

– Den eneste gangen jeg later som ingenting er i forhold til mine barn. Men jeg lurer på om jeg noen gang kommer til å tørre å gå ut igjen.

Adrian er gift med Swedish House Mafia-musiker Steve Angello (36), og de har to barn sammen.