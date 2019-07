UTENFOR: Jobbhverdagen er ikke helt den samme med en fengselsstraff i baklomma, erfarer Piper Chapman (Taylor Schilling). Foto: NETFLIX

TV-anmeldelse «Orange is the New Black» Sesong 7: Oppholdstillatelse i virkeligheten

«Utenfor» er det nye «innenfor» når en av Netflix mest populære egenproduksjoner endelig faser ut til svart.

Orange is the new black, syvende og siste sesong

Amerikansk dramakomedie i 13 deler.

Med bl. a. Taylor Schilling, Laura Prepon, Danielle Brooks, Emily Tarver og Natasha Lyonne.

Hele sesongen er tilgjengelig på Netflix fredag 26. juli.

I motsetning til en viss HBO-serie om drager og maktkamp har ikke spenningen i forkant av siste sesong av «Orange is the New Black» akkurat vært til å ta og føle på. Egentlig har vel den kollektive entusiasmen rundt serien holdt seg på et betraktelig lavere nivå for hvert nye kapittel. Sånn sett har absolutt OITNB, som det altfor lange navnet kan forkortes til, mistet momentet.

Fraværet av forventningspress og spekulasjoner har samtidig gitt serieskaperne anledning til å trekke i trådene rundt Litchfield Penitentiary på sin egen måte.

«Straff er ikke løsningen. Å gi opp er ikke løsningen. Man må finne sine egne løsninger», sies det omtrent et sted. Det gjør de absolutt. Siste sesong håndterer Pipers prøveløslatelse (som avrundet sesong seks) ved å sette fokus på dem som - litt knirkete formulert - er utenfor, men innenfor. Som innsatte, ansatte, kvinner, folk med feil kjønn eller feil statsborgerskap.

Og gjerne alt sammen samtidig.

Piper (Schilling) må akseptere realitetene som virkeligheten byr på etter et fengselopphold. Være til bry for passe velvillige familiemedlemmer med ledige rom (som de egentlig kunne ha leid ut dyrt på AirBnB) og tilsvarende motvillige foreldre (som klandrer seg selv for å ha satt en i den fengslende situasjonen i utgangspunktet). Alex (Prepon) sliter med tre år igjen bak buret.

UTENFOR: Fengelshverdagen er ikke helt den sammen uten Piper, erfarer Alex Vause (Laura Prepon). Foto: NETFLIX

Mer interessant er utviklingen i livstidsdømte Taystees (Brooks) historielinje, men den skal ikke spoiles her. Avrundingen av serien som sådan er like mye en oppsummering av problemstillinger, som en oppsummering av skjebner. Med noen nye samfunnssatiriske elementer, samtlige hårfint nærvondt på virkeligheten. ICE, etaten som har ansvaret for å håndtere toll og immigrasjon i USA, er en sentral del av dette.

Samrøret mellom statens anliggende og private eierinteresser får nok en gang sin bisarre vekting til fordel for sistnevntes profittbehov. Blant de halvkorrupte og gjennomkorrupte vaktene som på ulike måter bemidler seg selv på de innsatte får vi bedre innblikk i Pena McCullough (Tarver) sin forhistorie.

UTENFOR: Ledelseshverdagen er ikke helt den samme når eierene skal ha sitt, erfarer Natalie Figueroa (Alysia Reiner) når hun nok en gang skal diskutere med Linda Ferguson (Beth Dover). Foto: NETFLIX

Dessuten skapes et velmenende forsøk på samtalegrupper. En sånn manusstyrt idé der handlingen snubler i egne ambisjoner, og likevel klarer å finne det lille i det store, i et slags lavmælt «Seize the Day»-øyeblikk. Om man ikke har hengt med de siste årene er det ingen grunn til å sette seg inn i det man har gått glipp av for å få med seg slutten.

«Orange is the new Black» hører til en annen TV-tid, da samtlige serieepisoder skulle være jevnlange og en sesong trengte 13 episoder for å gå rundt.

Hadde Netflix innsett at det i TV-historie er 100 år siden starten i 2013, kunne resultatet vært håndtert smidigere og bedre enn det helt greie utfallet her. Da kunne man som seer også enklere vært enig i oppfordringen «remember all their faces, remember all their voices», som Regina Spektur synger i introlåten «You Got Time».

Nå er den tiden forbi.

Anmeldelsen er basert på de seks første episodene