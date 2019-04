ANKOM PÅ VALENTINSDAGEN: Bahareh Letnes og Per Sandberg i en scene fra Charterfeber, som ennå ikke er klippet ferdig. Foto: TV 3

TV3: Per og Bahareh med i Charterfeber - avviser aprilspøk

Per Sandberg og Bahareh Letnes klare for Charterfeber. Og det er helt sant, ifølge TV 3.

Nå nettopp







Den tidligere fiskeriministeren og kjæresten drar sydover sammen med Charter-feber-kjenninger som Fred-Åge, «Løkmannen» og kona Tove.

TV3 har dermed sikret seg to trekkplastre i det den omdiskuterte Frp-politikeren og kjæresten Bahareh Letnes er klare for reality-serien.

Les også: Per Sandberg: - Skal registrere meg hos NAV

Årets sesong er spilt inn på Gran Canaria, nærmere bestemt turistbyen Puerto Rico.

Pressemeldingen sendes altså ut 1. April, men pressekontakt Linda Glomlien bekrefter at det er sant.

– Ja, det er sant. De er med i Charter-feber.

– Det er 1. april i dag?

– Ja, det er derfor det er litt morsomt å sende ut pressemeldingen i dag. Men seriøst, det er helt sant, sier hun.

BILDEBEVIS: TV 3s pressekontakt Linda Glomlien har sendt dette bildet som ekstra bevis for at nyheten om Per og Baharehs deltakelse i Charterfeber er sann. Foto: TV 3

VG for også bekreftet fra TV 3s programdirektør Andreas Bakka Hjertø at det er sant.

Les også: Gran Canaria-redaktør ut mot ordet «Granka»: - Verbalt lavmål

Sandberg selv sendte imidlertid dette svaret på sms da VG spurte ham om å bekrefte på 1. April.

CHARTERIDYLL: Per Sandberg og Bahareh Letnes blir filmet ved Puerto Rico på Gran Canaria. Foto: TV 3

– Er litt døgnvill i dag. Men, kan verken bekrefte eller avkrefte vår deltakelse. Men tenker etteretningstjenesten i ulike land har svaret.

I TV3s egen pressemelding er tvilen feid til side.

– Vi sa umiddelbart ja til å delta i Charterfeber. Vi kunne ikke si nei til et tilbud om å vise oss fra en ekte side, uten filter, uten spekulasjoner, med åpen overvåkning. Bahareh og jeg bruker 2019 som et mulighetsår - vi elsker å reise, oppleve og sprenge grenser. Vi har virkelig fått kjenne på fordommer og her utfordrer vi igjen. Vi hadde en fantastisk uke sammen, sier Per Sandberg.

FART OG SPENNING: Per Sandberg og Bahareh Letnes på vannscooter i syden. Foto: TV 3

Publisert: 01.04.19 kl. 11:08