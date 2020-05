SINGEL: Caterina Scorsone, her på Emmy Awards i 2018. Foto: O'Connor/AFF

Caterina Scorsone skilles fem måneder etter fødselen

«Grey’s Anatomy»-skuespilleren (38) har brutt med ektemannen Rob Giles (62) bare måneder etter at de fikk sitt tredje barn.

Scorsone giftet seg med Giles, som er skuespiller og musiker, i 2009. Sammen har de døtrene Eliza (7), Paloma «Pippa» (3) og Lucinda på fem måneder.

Nå setter de punktum for ekteskapet, melder USA Today. Scorsone sendte fredag i forrige uke inn skilsmissesøknaden til Stanley Mosk Courthouse i Los Angeles.

En talsperson for paret bekrefter overfor People at de er separert, men at de forblir «gode venner med et felles ansvar for å oppdra barna».

Årsaken til bruddet er ikke kjent.

SLUTT: Rob Giles og Caterine Scorsone på Screen Actors Guild Awards i fjor sommer. Foto: O'Connor / AFF

Scorsone, som har spilt rollen som legen Amelia Shepherd i den populære sykehusserien «Grey’s Anatomy» siden 2010, deler hyppig hverdagsglimt til sine 2,6 millioner følgere på Instagram.

Det var gjennom den kanalen hun i 2018 fortalte at den ene datteren har Downs syndrom. Skuespilleren tok samtidig et oppgjør med hvordan mennesker med Downs syndrom blir omtalt i media.

les også Sjokk-exit i «Grey’s Anatomy

Senest søndag, på morsdagen i USA, postet den kanadiske stjernen bilder av seg selv, smilende og iført T-skjorte med teksten «MOTHER UP».

Det ferske bruddet med ektemannen har hun imidlertid til gode å uttale seg om.

Opprinnelig kalte de den nyfødte jenta Arwen Lucinda, men det første navnet har de senere droppet.

«Jeg elsker babyen min. Forresten gikk vi for det som var mellomnavnet hennes - Lucinda. Kortversjon «Lucky»», skrev den nybakte moren under et bilde av seg og datteren for fire uker siden:

