TV-VILLA: Slik ble «grøsserhuset» presentert i boligannonsen.

Grøsserhuset fra «Stranger Things» er solgt

Den berømte villaen fra TV-serien «Stranger Things» har byttet eier.

Det bekrefter meglerhuset Toles, Temple & Wright, i en e-post til VG natt til torsdag. De sto for salget av huset i Georgia i USA, med gateadressen 906 E 2nd Ave.

– Creel House, som hjemmet kalles, ble solgt i ettermiddag, skriver markedsdirektør i selskapet, Luke Chaffin.

Tre meglere i selskapet hadde ansvaret for det prestisjefylte oppdraget.

Huset er for TV-seerne kjent fra den nyeste sesongen av skrekkdramaet «Stranger Things» på Netflix.

Litt over takst

Boligen ble lagt ut for salg i november, med en prislapp på drøyt 15,4 millioner kroner. Salgssummen landet litt høyere, på 1, 6 millioner dollar, altså nærmere 15,7 millioner kroner.

Meglerhuset kan ikke opplyse om hvem som solgte eller hvem som har kjøpt.

– Konfidensialitetsavtaler gjør at jeg ikke kan gi ytterligere opplysninger på det nåværende tidspunkt, skriver Chaffin.

Kjøper la inn bud i begynnelsen av denne måneden, men alle formaliteter og kontrakter var ikke signert før onsdag kveld.

SALGSPLAKAT: «Probably not haunted», står det, som kan oversettes til: «Det spøker trolig ikke».

Meglerne utnyttet husets «kjendisstatus» i boligannonsen:

«In a Stranger turn of events, the iconic «Creel House» can be yours!», het det i beskrivelsen.

De hadde også utstyrt hjemmet med «skjeletter» både på terrassen og i badekar.

HUMORGRØSS: Meglerfirmaet har lagt ut bilder fra terrassen med «skjeletter» i stolene utenfor.

Villaen har steget kraftig i pris siden forrige gang det ble solgt – i 2019. Da var salgssummen på 3,6 millioner kroner.

Huset er siden pusset opp for å ligne sin opprinnelige form fra bygningsåret 1882. Villaen er også renovert etter at TV-innspillingen, selv om deler av inventaret fra serien fortsatt befinner seg der.

Huset, som har et bruttoareal på over 550 kvadratmeter, har syv soverom og syv bad. Boligen ble inntil for noen år siden brukt som «Bed & Breakfast».

VGs anmelder ga sesong fire av TV-serien terningkast fem i mai, og beskrev den som «større, skumlere, eklere og mer brutal» enn de foregående.

TV-BEBOERE: (F.v.) Skuespillerne Raphael Luce som Henry Creel, Tyner Rushing som Virginia Creel, Kevin L. Johnson som unge Victor Creel og Livi Burch som Alice Creel foran huset i «Stranger Things».

