SENTRALE: Skuespillerne Dominic West og Elizabeth Debicki i rollene som prins Charles og prinsesse Diana i sesong fem

Spiller prins Charles i «The Crown»: − En av mitt livs verste dager som skuespiller

Dominic West (53) slet med selvtilliten etter å ha sikret seg rollen som prins Charles i sesong fem av «The Crown».

Ett år etter at sesong fire gikk på lufta kommer sesong fem av kongehusserien på Netflix, nærmere bestemt 9. november.

Den fra før svært populære serien har fått et stort oppsving på Netflix etter at dronning Elizabeth døde 8. september – 96 år gammel.

Dominic West er blant de nye skuespillerne som dukker opp, sammen med Elizabeth Debicki (32) i rollen som prinsesse Diana og «Harry Potter»-skuespiller Imelda Staunton (66) som dronning Elizabeth.

Men West fikk en trøblete start, betror han til svenske Expressen.

Avtalen om å spille prinsen i de to siste sesongene var i boks, men han imponerte ikke under den første kameratesten sammen med Debicki, skal vi tro ham selv.

– Det var en av mitt livs verste dager som skuespiller, sier briten, ellers kjent fra serier som «The Wire», «The Affair», «Stateless» og «Brassic».

Han forklarer at Debicki gjorde en «perfekt fremstilling» av prinsesse Diana men at han selv var helt på viddene.

– Jeg hadde en utrolig sterk følelse av å være en slags bedrager, og den følelsen var mer påtrengende enn noen gang tidligere, sier han til avisen.

West innrømmer at presset var ekstra stort med tanke på seriens foregående fire svært suksessrike sesonger–samt at det ikke var hvem som helst han skulle portrettere.

Nå var Charles «bare» prins og ikke konge da han startet innspillingen, men som skuespilleren uttrykker det:

– Alle vet hvordan han ser ut og hvordan han høres ut.

PRINSEROLLE: Dominic West i sesong fem.

53-åringen forklarer at han etter den første kameratesten lærte seg noen teknikker som gjorde jobben lettere. Den ene er å holde munnen nesten lukket når han snakker, fordi han mener kong Charles alltid har snakket med stramme kjever.

Det andre er å peke mye, siden han mener det også er en taktikk den tidligere prinsen bruker for å få folk til å føle seg sett.

Opprinnelig ble det opplyst om at serien ville sette punktum etter sesong fem, men produsentene og Netflix valgte å gå for en enda en omgang.

Netflix ga etter

VG skrev i forrige uke om at filmstjernen Judi Dench (87) hadde kastet seg inn i debatten rundt «The Crown»–med kraftig kritikk mot Netflix som har nektet å merke hver episode med en advarsel om at serien er et fiktivt drama, og ikke en presentasjon av faktiske hendelser.

I helgen gjorde strømmegiganten helomvending. Den aller siste traileren for sesong fem er utstyrt med en presisering om at «serien er fiktiv, men basert på dronningens liv», kunne BBC melde.

