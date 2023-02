NY SERIE: Amazon er i gang med å lage TV-serie om Spider-Man. Hovedrollen skal ikke være Peter Parker.

Spider-Man blir til TV-serie

Spiderman-universet utvides, og en helt ny TV-serie er under arbeid hos Amazon.

Den nye serien, som foreløpig ikke har fått en tittel, er en noir-serie med levende rollespill.

Det melder Variety.

Peter Parker er ikke hovedrollen denne gang, og serien skal være satt til et mørkt New York på 1930-tallet.

– Serien følger en gammel og grå superhelt i 1930-tallets New York, skriver avisen.

Den skal også foregå i et eget univers.

På Twitter uttrykker flere fans glede over den nye serien, men mange stiller seg også spørrende til at Peter Parker ikke har hovedrollen.

– Ok, men ingen Peter??, skriver en fan på Twitter.

Det er flere Spider-Man-prosjekter under arbeid, blant annet oppfølgeren av «Into the Spider-verse» som vant en Oskar for beste animerte film i 2019. Oppfølgeren «Spider-Man: Across the Spider-Verse» blir lansert på kinoer i juni 2023.

Stjerne-regissør

Spider-Man serien som lages hos Amazon, skrives og regisseres av Oren Uziel. Han er hjernen bak store filmer som «22 Jump Street», «Mortal Kombat» og «The Cloverfield Paradox».

Han har også jobbet med kjente fjes som Sandra Bullock og Channing Tatum på den romantiske komedien «The Lost City» fra 2022.

På Spider-Man serien jobber han sammen med «Spider-Man: Into the Spider-Verse» produsentene Phil Lord og Christopher Miller.

Det enda ikke kjent når serien kommer på skjermen.