Se våre anbefalte dokumentarer: Påskekrim fra virkeligheten

Det blir ikke påske uten krim, og i år får du igjen et fullstappet dokumentarisk påskeegg fra VGTV. Vi har samlet et utvalg mysterie- og krimdokumentarer du kan strømme med VG+. Og som alltid finner du også rundt 400 andre dokumentarer på vgtv.no.

Han hadde våpen hjemme, kulehull i veggen og var på prøveløslatelse. Men det var et justismord da Chol Soo Lee ble dømt for et drap han ikke hadde begått.