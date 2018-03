TV-anmeldelse «Top of the Lake: China Girl»: Flekkvis fantastisk

NY RUNDE: Elisabeth Moss som Robin Griffin i «Top of the Lake: China Girl». Foto: See-Saw Holdings/TV 2

Falmer i sammenligning, men har glimt av genialitet.

«Top of the Lake: China Girl»

Britisk krim/dramaserie i seks episoder, sesong 2

Sendes på TV 2 kl. 21.40 i to episoder av gangen fra mandag til onsdag og er tilgjengelig på TV 2 Sumo

Regi: Jane Campion m. fl. Med: Elisabeth Moss, Gwendoline Christie, David Dencik, Nicole Kidman, Alice Englert.

På en strand i Sydney skylles en koffert i land med langt, sort hår bølgende ut av den. Den døde kvinnen på innsiden får kodenavnet «China Girl» mens politiet jobber med saken. Etterforskningen ledes av Robbin Griffin, som er tilbake i Australia fire år etter hendelsene i første sesong av «Top of the Lake», der hun dro hjem til moren på New Zealand og havnet midt i mysteriet med en forsvunnet gravid 12-åring.

Som i sesong 1 handler sesong 2 vel så mye om Robins demoner som løsningen på selve krimmysteriet.

Demonene kommer blant annet i form av drømmer om tapte barn, og at China Girl viser seg å være surrogatmor er bare én av svært mange ekstreme sammentreff i denne sesongen.

Mens første sesong var en visjon av vakre landskap, brustne sjeler og gjennområtne samfunn, beveger vi oss her stort sett i sjuskete bymiljøer. Det som var naturlige temaer i originalen, misogyni, maktmisbruk og overgrep, blir i denne runden tvunget på oss fra alle kanter:

En gjeng unge menn på kafé bruker tiden på å diskutere og rangere sexarbeidere de har besøkt. Robins kolleger oppførerer seg som tatt fra en «Hva regnes som Metoo-overtramp»-instruksjonsvideo, og en tvilsom tysker har tatt på seg rollen som engelsklærer på bordell – noe som stort sett består av sexuttrykk.

Svensk-danske David Dencik ser ut til å ha spesialisert seg på å spille tvilsomme typer, som vi så i «Snømannen» og «Fasandreperne». I «China Girl» spiller han med overbevisning den ufordragelige tyskeren i 40-årene som dessuten viser seg å være kjæresten til Robins bortadopterte datter på 17 – og å dukke opp i Robins etterforskning – og å ha en spesiell livsfilosofi som gjennomsyrer hele sesongen.

Selvfølgelig er noe av poenget med drama og krim at selv de villeste vrier skal kunne dukke opp, men i «China Girl» blir vi servert en durabelig overdose.

Elegansen fra «Top of the Lake» er byttet ut med grove skisser, litt som Nicole Kidmans forvandling til adoptivmoren Julia, komplett med grått hår og løstenner.

Manuset er mer rotete, og dialogen fremstår tvungen til tider.

Men hadde man ikke hatt originalen å sammenligne med, hadde «China Girl» framstått som en interessant krim med noen spinnville partier.

I andre partier er den nesten poetisk vakker, og samspillet mellom Robin og «Game of Thrones»-Christies Miranda Hilmarson gnistrer det god kleinhet av.

«China Girl» har sine feil, men er også eksotisk sjarmerende – litt som en uironisk hockeysveis.

