UENIGE: Politiker Sarah Palin (54) mener hun ble lurt til å være med på et intervju i Sacha Baron Cohens nye serie «This is America». Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN og Brynn Anderson / TT NYHETSBYRÅN

Showtime avviser Palin-anklager om løgn

Publisert: 17.07.18 10:34 Oppdatert: 17.07.18 11:54

TV 2018-07-17T08:34:26Z

Sacha Baron Cohen (46) får kritikk for å ha utgitt seg for å være en «funksjonshemmet militærveteran» i ny serie. TV-nettverket nekter for anklagene.

– Baron Cohen presenterte seg ikke som en funksjonshemmet militærveteran, og seerne over hele landet som så premieren på søndag kan nå også bekrefte det, heter det i en uttalelse fra TV-nettverket Showtime mandag, ifølge Fox News .

«Borat»-skuespilleren har den siste uken vært i hardt vær for sin nye satiriske komiserie «Who is America». Sarah Palin (54) anklaget tirsdag forrige uke den britiske komikeren for å ha løyet om hvem han var i intervjuet med henne til serien.

I en uttalelse på Facebook hevdet Palin at Cohen hadde utgitt seg for å være en «funksjonshemmet militærveteran med rullestol».

Cohen er i intervjuer kjent for å opptre som ulike rollefigurer, der motparten ikke er informert om vitsen. Et konsept han først introduserte i «Da Ali G Show», der han i 2004 intervjuet nåværende president, Donald Trump .

Avviste spørsmål om handikap

Showtime avviser også Palins påstander om at Cohen dukket opp i rullestol under intervjuet – hverken da intervjuet ble avtalt eller under selve innspillingen.

Han skal heller ikke ha vært ikledd «militær bekledning av noe slag» .

Ifølge CNN avviser Cohen også spørsmålet om hvorvidt han er handikappet, både i samtalen med Palin og under et intervju med senator Bernie Sanders, som ble sendt i første episode.

– I søndagens episode, under et intervju med senator Bernie Sanders, spør senatoren Baron Cohen i rollen som Dr. Ruddick om han er funksjonshemmet. Han svarer at han ikke er det og at han bruker en moped for å spare på energien, melder TV-nettverket.

Det skal også være rollefiguren Billy Wayne Ruddick Jr. Cohen opptrer som i intervjuet med Palin, skriver Vanity Fair . Showtime har ikke annonsert hvilken episode Palin medvirker i.

Spiller med

Cohen selv virker derimot til å bruke kritikken mot seg til sin fordel. På Twitter har han inkludert utdrag fra Palins Facebook -post i sin egen markedsføring for serien – også der i rollen som Dr. Ruddick.

– Tvang meg selv til å se på Sacha Cohens triste, irrelevante serie «Who is America», som jeg ble lurt til å være med på, skriver Cohen.