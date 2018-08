SLUTT: Trioen Pia Rivelsrud, Marit Evertsen Grimstad og Christian Strand har vært programledere for «Forbrukerinspektørene» på NRK de siste årene. Men nå er det slutt. Foto: Anders Leines

«Forbrukerinspektørene» legges ned

TV 2018-08-27T18:18:27Z

Etter 19 års fartstid, legger NRK ned «Forbrukerinspektørene» etter denne sesongen.

Publisert: 27.08.18 20:18 Oppdatert: 27.08.18 21:28

Det bekrefter Frank Gander, redaktør for dokumentar og samfunnsavdelingen i NRK , overfor VG.

– «Forbrukerinspektørene» er inne i sin siste sesong slik vi kjenner det i dag. Det er besluttet at vi i løpet av 2019 skal komme opp med et nytt konsept innenfor helse og forbruker-journalistikk som vi tror vil fungere bedre i en strømmetjeneste, sier Frank Gander.

«FBI Forbrukerinspektørene» ble sendt første gang på NRK1 22. september 1999. Programmet har hatt en lang rekke forskjellige programledere siden den gang. Av de tre programlederne som leder programmet gjennom den siste sesongen er det Marit Evertsen Grimstad som har lengst fartstid. Hun har vært med siden 2004, mens Kristian Strand kom med i 2011 og Pia Rivelsrud i 2013.

– Utfordringen med denne typen magasiner generelt er at de ikke har et tydelig konsept og inneholder for mange forskjellige temaer. Målet er å få en annen type produksjon med ett tema av gangen, fortsetter Gander.

Han understreker at FBI-redaksjonen i en årrekke har gjort en kjempejobb i det å drive avdekkende journalistikk innenfor mange fagområder.

– Programmet har samtidig evnet å engasjere publikums interesse for temaer som forbrukerrettigheter, personvern, ny teknologi og matsikkerhet. FBI har drevet – og driver fortsatt - både skarp undersøkende journalistikk og folkeopplysning i bred forstand i en god allmennkringkaster-tradisjon. Dette er kvaliteter som vi i NRK må ta med oss inn i nye program-konsepter, sier Frank Gander.