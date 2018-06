UTEBLE: Tirsdag ble deltagerne i NRK-programmet «Mesternes Mester» sluppet - uten John Arne Riise på listen. Foto: Tore Kristiansen/VG

John Arne Riise droppet «Mesternes Mester» i siste liten

Publisert: 13.06.18 15:31 Oppdatert: 13.06.18 16:08

Den tidligere fotballspilleren var så å si klar for å konkurrere i NRK-realityen. Men så avlyste han på tampen.

Tidligere fotballspiller John Arne Riise (37) hadde bestemt seg for å være med i «Mesternes Mester» på NRK , men gjorde helomvending i siste liten. Etter hva VG kjenner til skal 37-åringen ha trukket seg fra forhandlingene etter at han fikk kontrakten og oversikten over ukene innspillingen skal foregå.

Det kan ha vært grunnen til at Se og Hør var tidlig ute med å melde at Riise var klar for NRK-programmet.

Riise skal ha blitt tilbudt 80.000 kroner for deltagelsen. Og etter hva VG kjenner til skal avgjørelsen ha blitt tatt tett opptil portrettdelen av programmet skulle spilles inn, noe som igjen skal ha ført til problemer for NRK og produksjonsselskapet Rubicon - som måtte kaste seg rundt og finne en erstatter.

Erstatteren ble en annen tidligere fotballspiller, nemlig Ole Martin Årst (43).

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Riise. Men hans manager, Erland Bakke, bekrefter at det var små, men viktige detaljer, som gjorde at eks-Liverpool-spilleren ikke fikk det til.

– Vi prøvde det vi kunne for å få til dette, uten å lykkes. Vi kom aldri så langt at det ble inngått noen avtale, rett og slett fordi vi så at vi ikke fikk det på grunn av mange andre aktiviteter John Arne hadde bekreftet tidligere i år. Vi fikk det rett og slett ikke til, sier han til VG.

– Hadde han på det tidspunktet underskrevet kontrakten?

– Nei. Det ble aldri signert noen kontrakt. Men både teamet rundt John Arne, John Arne selv, samarbeidspartnere, produksjonsselskap og NRK gjorde hva de kunne for å prøve å få det til. Alle jobbet hardt med å finne løsninger, men dessverre var det noen datoer vi ikke klarte å flytte.

Og ifølge manager Erland Bakke, tok Riise «nederlaget» svært tungt.

– Han er utrolig lei seg. Dette er noe alle rundt han jobbet hardt med å få til uten å klare å finne en løsning. Spesielt så han frem i mot å bli bedre kjent med de andre sportsprofilene som John Arne har stor respekt for og ser opp til.

Prosjektredaktør for «Mesternes Mester» i NRK, Pia Basberg, bekrefter at John Arne Riise er et hett navn i «Mesternes Mester»-sammenheng, og at han har vært i dialog med kanalen i forbindelse med den kommende sesongen av programmet.

– Han er et av de navnene som har blitt diskutert, ja. Det er klart, han er jo en av de største idrettstjernene vi har her i landet. Men vi hadde aldri noen avtale med ham, sier Basberg til VG.

- Stemmer det at produksjonen hadde regnet med Riise, og at man måtte kaste seg rundt og finne en erstatter?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Fra før av er det kjent at John Arne Riise har hatt et noe «turbulent» realityliv etter endt fotballkarriere. Så sent som i høst trakk han seg tidlig fra innspillingen av TVNorges «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». I fjor vår kastet han også inn håndkledet på reise med TV 2-programmet «Heltenes kamp».

Denne uka bekreftet Riise i et blogginnlegg at han flytter til Malta og lanserer sitt eget VM-program.

Forrige sesong vant Gro Hammerseng-Edin, som første kvinne , «Mesternes Mester».

Innspillingen av de «Mesternes Mester» starter torsdag og går frem til begynnelsen av juli. Etter planen skal de vises på TV i starten av 2019.