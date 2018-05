HOVEDROLLEN: Andrew Lincoln er visstnok på vei ut av kultserien. Foto: Chris Pizzello /Reuters

Amerikanske medier: Andrew Lincoln forlater «The Walking Dead»

Publisert: 31.05.18 14:35 Oppdatert: 31.05.18 14:50

Fansen fortviler over at zombie-seriens aller største stjerne angivelig slutter etter sesong ni.

Ennå har TV-produsentene og Andrew Lincoln (44) selv til gode å kommentere de siste par dagenes intense spekulasjoner. Men store amerikanske medier som CNN , Newsweek , ABC , Forbes , Hollywood Reporter og Collider , melder det samme – at Lincolns rollefigur skal skrives ut av «The Walking Dead» midtveis i neste sesong, den niende i rekken.

Det er kilder tett på innspillingen, vel å merke anonyme, som har varslet nyheten – aller først til Collider . Angivelig er det Lincolns eget ønske å trekke seg ut.

Fansen fortviler , og på Twitter raser debatten rundt hvorvidt zombieserien har en fremtid uten hovedrollehelten (artikkelen fortsetter under):

Også en rekke medier stiller spørsmålet om «The Walking Dead» kan overleve avhoppet.

Lincoln har siden 2010 fylt rollen som Rick Grimes. «The Walking Dead» startet med at nettopp politimannen Grimes våknet opp fra koma i en forlatt sykehusbygning, strødd med lemlestede kadavre og tildekkede lik. Etter å ha funnet sitt eget hjem tomt og fått et hardt møte med to overlevende, innså Grimes at store deler av befolkningen var forvandlet til zombier.

Filmpublikum husker ellers Lincoln som ulykkelig forelsket, ung mann i 2003-klassikeren «Love Actually».

Når Lincoln er ute, skal angivelig kollegaen Norman Reedus (som spiller Daryl Dixon) få en enda mer fremtredende rolle, med påfølgende solid lønnsforhøyelse.

Det er Fox Norge som sender «The Walking Dead» her til lands. Serien baserer seg på tegneserien med samme navn.

