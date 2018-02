FØLELSESLADET: Christel Alsos blir rørt av de andres tolkninger på TV i kveld. Foto: TV 2

Christel Alsos om kollapsen: – Var kjemperedd

Publisert: 10.02.18 07:24

TV 2018-02-10T06:24:35Z

«Hver gang vi møtes»-aktuelle Christel Alsos (33) var bare 19 år da hun gikk på en kraftig smell. Fortsatt kjemper hun for å takle panikkangsten.

Popartisten har aldri før snakket om sammenbruddet våren 2007, da hun midt i en Vinterlyd-turné våknet en morgen med intense smerter i magen. I kveld letter hun på sløret som hedersgjest i «Hver gang vi møtes».

– Jeg ble lagt inn på sykehus med høye infeksjonsverdier. De fant ingen spesifikk årsak. Jeg tror det var kroppen min som ba om nåde, sier Alsos til de andre rundt bordet.

Til VG forklarer 33-åringen at kollapsen skjedde i en periode der hun seilte i sterk medvind. Hun hadde nettopp gitt ut sitt første album med stor suksess, og det var TV-opptredener, konserter og full fart.

– Jeg hadde lagt en heftig tid bak meg, med intens studiojobbing. I tillegg hadde jeg flyttet til Oslo, hvor jeg bodde i kollektiv, noe som er kjipt i seg selv. Det gikk i ett døgnet rundt. Jeg var ung og uerfaren på alt og manglet mekanismene til å kunne regulere tempo og kjenne etter hva kroppen tåler.

Akkurat da smellen kom, hadde hun én dags pause i turneen.

– Det var åpenbart at smertene skyldtes noe annet enn dårlig mat. Jeg kom meg til legevakten, og derfra bar det rett til sykehuset.

Der ble hun i tre dager.

– De testet alt mulig, men fant ikke noe – annet enn at jeg led av en form for utbrenthet. Jeg hadde rett og slett ikke mer å gå på. Stress og press kombinert med det faktum at jeg er følsom og tynnhudet, slo ut. Jeg er en person som fort kjenner på kroppen alt jeg står – både på godt og vondt.

Alsos, som kan skilte med fem plateutgivelser og fire Spellemann-nominasjoner, hadde siden braksuksessen året før levd med en konstant stressfølelse i forhold til å kunne prestere og levere.

– En ting er å bære en flopp, men man skal også makte å bære en suksess.

Alsos har siden måttet jobbe hardt for å finne riktig balanse i livet. Trening grønne juicer og hvile er viktige ingredienser.

– Som artist mangler man den strukturen man har i «vanlige» jobber, som faste arbeidstider, kantiner og planlagt ferie. Jeg har måttet lære meg grunnleggende grensesetting. Men det er ikke lett. Jeg strever fortsatt med det.

Alsos støter fortsatt på utfordringer.

– Jeg har opplevd også i ettertid å få panikk på scenen, sånn helt ut av det blå. Da får jeg skyhøy puls, blir svimmel og svetter – og blir livredd for å glemme teksten. Panikkangsten fører til at jeg helst bare vil springe av scenen, forteller hun til VG.

– Men hver gang har jeg klart å komme meg gjennom det. Etterpå er jeg veldig bevisst på å ta tid til å hente meg inn igjen. At hodet kan reagere på denne måten, er helt sykt. Jeg må konsentrere meg for ikke å få angst for angsten.

Alsos sier hun er klar over at alt hun opplever som artist, er et enormt privilegium. Derfor føles det ekstra vanskelig når slike situasjoner oppstår.

– «The show must go on»-klausulene i denne bransjen er sterke. Og jeg vil jo så gjerne prestere også. Men jeg må huske på å «skru av». Da kommer også tekstene og melodiene i hodet, som ikke kommer når jeg stresser.

At Alsos skulle finne kjærligheten under «Hver gang vi møtes»-innspillingen, mens hun fortsatt hadde intens kjærlighetssorg etter et ferskt brudd, kom som lyn fra klar himmel. I VG Helg for en uke siden, betrodde Alsos at hun hadde forelsket seg i en i produksjonsstaben.

– Historien er så rar, og hadde jeg lest om det i en bok, hadde jeg ikke trodd på det. Alle flosklene kommer på rekke og rad når du minst aner det, sier Alsos.

Hun hadde tenkt å være singel i minst ett år – at hun ikke orket å involvere seg i et nytt menneske på lenge.

– Det var jo fortsatt en prosess, og ikke sånn at jeg gikk fra å være ulykkelig til lykkelig på et blunk. Men jeg har altså fått dette enorme lyspunktet og har tillatt meg selv å være glad igjen. Jeg vet at jeg ikke har flyktet inn i noe nytt bare fordi det er trygt.

Hvem den utkårede er, ønsker ikke artisten å røpe.

– Det føles litt tidlig fortsatt, smiler hun.

