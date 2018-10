UTE: Sophie Elise Isachsen, her på «Skal vi danse»-pressetreff tidligere i høst, valgte frivillig å forlate parketten. Foto: Tore Kristiansen/VG

Sophie Elise oversvømmes av trøst etter «Skal vi danse»-exit

TV 2018-10-28T17:29:48Z

Sophie Elise Isachsen (23) er overveldet over alle støtteerklæringer etter at hun valgte å trekke seg fra dansekampen lørdag.

Publisert: 28.10.18 18:29

Bloggstjernen fra Harstad har seilt opp blant favorittene de siste ukene, men helsen satte en bråstopp timer før sending .

« Dette er så vanskelig å skrive. Men – jeg er ikke lenger med i «Skal vi danse». Jeg valgte selv å avslutte, da jeg fortsatt har en lang vei å gå med meg selv – psykisk », skrev 23-åringen i en lang og personlig forklaring til sine over 384.000 følgere på Instagram minutter etter at programlederne hadde kunngjort nyheten på TV.

Hun opplyste at det hadde vært spesielt tøft etter at hun uken før danset for å hylle en død venn. Selv om dommerne roste og fansen skrøt, var det de vonde kommentarene som satte størst spor.

« Enhver negativ tilbakemelding (selv om de var få), føltes som et slag i ansiktet, og jeg falt enda lengre ned », skrev hun.

Desto gladere er Sophie Elise nå over støtten fra kjente og ukjente. Over 2000 sympatierklæringer har strømmet på under innlegget på Instagram.

– Jeg setter så stor pris på all støtten. Den betyr mer enn folk aner, sier hun til VG et døgn etter danseavhoppet.

– Folk er virkelig fantastiske når det gjelder, sier hun.

Sophie Eklise presiserer også dagen derpå at det var med svært tungt hjerte hun trakk seg tre uker før finalen.

– Hele situasjonen er veldig trist, for «Skal vi danse» har vært fantastisk. Men det føles også riktig, og jeg er stolt av meg selv som tok dette valget. Det var ekstremt vanskelig.

Siden lørdagens TV-sending skulle gå som normalt, fikk Sophie Elises dansepartner Benjamin Jayakoddy (24) i stedet svinge seg med proffdanser Lillian Aasebø (25). Benjamin innrømmer at det var vanskelig for ham at danseeventyret endte på denne måten.

« Jeg skal være ærlig og si at det var veldig trist å få denne beskjeden. Men samtidig er jeg så utrolig takknemlig over alt vi har fått oppleve sammen. det beste av alt er at jeg virkelig kjenner at jeg har fått en venn for livet », skriver han på Instagram .

Han skryter av Sophie Elise:

« Du er et så vidunderlig og fantastisk menneske. Se nå og komme deg gjennom dette her, så skal vi faen meg oppleve masse kult i fremtiden .»

En rekke kjendiser trøster Sophie Elise. Deriblant Dorthe Skappel (55), som skriver under Sophie Elises Instagram-post at hun var så sikker på at 23-åringen skulle vinne.

« Når det er sagt, så er du allerede en vinner, og jeg har blitt så veldig glad i deg », lyder det fra «God kveld Norge-programlederen, som selv tidlig røk ut av «Skal vi danse» .

« Vakre, fantastiske, skjøre men også ufattelig sterke Sophie », skriver Dorthe i sin hilsen.

Popstjernen Tone Damli (30) poster tre hjerter og « Fine, fine du ».

Artist Sandra Lyng (31), som selv har stått åpent frem i media flere ganger og snakket om psykiske problemer.

« Så modig du er, vennen. Jeg er utrolig stolt av deg. Ta vare på deg selv. Boller, veggie-taco og en skulder står klar når du er. Glad i deg », skriver Lyng.

Artist og programleder Stian «Staysman» Thorbjørnsen (36) skriver: «Du er en maskin, og jeg respekterer valget ditt selv om det er kjipt du gir deg. Skulle ønske jeg var flinkere til å prioritere egen helse sjøl til tider».

Sanger og skuespiller Camilla Harket (55) skriver at hun hadde gledet seg til å se Sophie Elise danse:

« Forstår at det kan bli too much, og du er jo god på så uendelig mange ting. Ta vare på deg selv. »

TV-kjendis og «Skal vi danse»-deltager Einar Nilsson (54) takker Sophie Elise:

« Du er en så fin person, sterk og svak og ærlig – et ekte menneske – det er ikke rart vi er blitt så glad i deg. Alt godt av hele mitt hjerte. »

Andre nøyer seg med å poste hjerter, deriblant blogger Marna Haugen (37), artist Jorun Stiansen (34), stylist Espen Hilton (36) og programleder Ida Fladen (32).

Svært mange av Sophie Elises «vanlige» følgere takker bloggeren for at hun snakker så åpent om helseutfordringene.

« Jeg synes du er råtøff og så sterk som åpner opp og forteller om dette. Dette kan mange lære av og sikkert mange, som meg selv, som kjenner seg igjen i mye av det du skriver. Du kan hjelpe sååå mange ved å være ærlig. Det er helt fantastisk », skriver en kvinnelig fan.

Sophie Elise er den andre som trekker seg i årets sesong. Aune sand (52) valgte å gjøre det samme . Frank Løke (38) fikk også brå exit – men den var høyst ufrivillig .

TV 2s pressekontakt Anne Martha Leidland sier til VG at TV-kanalen har stor respekt for Sophie Elises valg, og at de vil holde kontakten med henne.

– Det er viktig for oss at deltagerne blir ivaretatt på en god måte og får den bistanden de har behov for både før, under og etter produksjonen er over. Helsen kommer foran alt.

Kun én gang tidligere har en deltager trukket seg så nært oppunder en direktesending. Det var da Anders Jacobsen (33) måtte kaste inn håndkleet på grunn av blindtarmsbetennelse i 2011.