TOK GREP: Irene Halle følte seg truet på telefonen, og gikk til politiet og anmeldte forholdet. Foto: Mattis Sandblad, VG

«Farmen»-deltager Irene Halle har politianmeldt voldstrusler

TV 2018-11-06T21:03:14Z

35-åringen fra Stjørdal har virkelig fått merke TV-oppmerksomhetens bakside. – Ubegripelig og provoserende, mener TV 2.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 06.11.18 22:03

Irene Halle (35) har fått mye oppmerksomhet i årets «Farmen», ikke minst sist uke etter sin feide med venninnen Sølvi Monsen (55), som til slutt endte i at de to møtte hverandre i tvekamp. Den kampen gikk Irene seirende ut av.

Men også på utsiden har 35-åringen følt dramaet på kroppen. Denne gangen på et mye mer alvorlig nivå.

– Frihetsberøvelse

– Det startet for en uke siden, da noen ringte meg fra skjult nummer. Jeg tok telefonen, og i den andre enden virket det å være en guttegjeng. De spurte om de hadde kommet til Irene fra «Farmen», noe jeg bekreftet. Da sa én av dem at «Jeg og gutta synes at du er så sexy, så vi skal komme å voldta deg og høre at du hyler», forteller Halle til VG.

Ifølge «Farmen»-deltageren har det siden det ringt et titalls ganger på telefonen hennes fra skjult nummer, ofte opp til 12–13 ganger daglig. Etter den ubehagelige samtalen nekter hun imidlertid å ta den.

Mandag formiddag valgte hun å politianmelde forholdet. Det bekrefter også politiet i Stjørdal til VG.

Hun lar seg likevel ikke knekke av truslene.

– Jeg vil ikke si at jeg går rundt og er veldig nervøs. Men jeg er nødt til å tenke på at jeg har barn som snart er 18 år og som det hender at er på fest og slikt. Slike telefoner er ikke greit, og om man blir det minste nervøs, er det tross alt snakk om en frihetsberøvelse, mener hun.

– TV 2 ser alvorlig på saken

Etter den ubehagelige telefonen, tok Irene raskt kontakt med TV 2 .

– Jeg ringte dem da dette begynte for en drøy uke siden, og fikk beskjed om å gå til politiet om det fortsatte. Så da gjorde jeg det. Politiet anbefalte meg å levere en anmeldelse også, sier Irene, som fikk inntrykk av at TV 2 ser alvorlig på saken.

– Ja, de ser på det som alvorlig, og ga meg mange gode råd for hvordan jeg skulle håndtere det.

Politianmeldelse til tross: Hun klarer å se på opptrinnet med et visst smil.

– Jeg blir overhodet ikke skremt, jeg er jo ganske tøff og løper fort! Grunnen til at jeg anmelder dette er for å sende ut et budskap om at slikt absolutt ikke er greit, om den eller disse menneskene ringer feil person, så kan det fort være ødeleggende for en mer sart sjel enn meg. Det er av prinsipp, ikke redsel at jeg anmelder dette.

TV 2: – Glade for at hun tok saken videre

– Vet du, eller politiet, hvem som står bak dette?

– Nei, men det må jo politiet prøve å finne ut av. Det jeg vet er at de ringer fra jeg våkner om morgenen, til jeg legger meg om kvelden.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at kanalen ser alvorlig på telefontrusselen mot én av deres deltagere.

– Vi tar dette på det største alvor, og synes det er ubegripelig og provoserende at Irene skal oppleve dette. Vi er glade for at hun har tatt saken videre til politiet, sier han til VG.

– Flau på andres vegne

Den single Stjørdal-jenta hadde aldri sett for seg at deltagelsen i «Farmen» skulle skape en så massiv blest som det har gjort.

– Jeg gikk absolutt ikke inn på gården for å være et sex-symbol, og må si jeg er overrasket over oppmerksomheten fra det motsatte kjønn. Det har vært veldig, veldig mye, så mye at jeg har måttet late som jeg er opptatt. Jeg ønsker uansett ikke å treffe noen som bare vil møte meg fordi de har sett meg på TV. Jeg vil at de skal sette pris på meg - kjent eller ikke.

Ifølge henne selv er det spesielt de siste ukene at det har «eksplodert». Det involverer mange hyggelige tilbakemeldinger, men også bilder av folks «edlere deler».

– Når jeg åpner sånt blir jeg bare flau på andres vegne, sier Irene Halle oppgitt til VG.