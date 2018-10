STILTE TIL VALG: Dennis Hof med kjæresten og sex-arbeideren Misty Matrix på Moonlite BunnyRanch i Mound House i Nevada 18. juni. Foto: Steve Marcus / REUTERS

Bordell-eier Hennis Hof er død

Reality-stjernen og bordell-eieren Dennis Hof er død. Han ble funnet av pornoskuespiller Ron Jeremy på bordellet Love Ranch tirsdag.

Publisert: 17.10.18 02:54

Dennis Hof er kjent for å eie en rekke lovlige bordeller i delstaten Nevada i USA , og for å være med i HBO-serien «Cathouse» fra 2005 til 2014.

Ifølge BBC var Hof også til valg som republikansk kandidat til den parlamentariske forsamlingen i delstaten da han døde, bare to dager etter at han fylte 72. Politiet opplyser at han ble funnet på sitt eget bordell Love Ranch i Nye County. Sheriffen sier de etterforsker dødsfallet.

Ifølge kampanjeleder Chuck Muth, sovnet Hof stille inn mens han sov, og ble funnet av den kjente pornoskuespilleren Ron Jeremy som prøvde å vekke Hof til et møte i Pahrump.

Hof har kalt seg selv «Trump fra Pahrump» og vant republikanernes nominasjon i juni mot en kandidat som hadde sittet i tre perioder.











DØDSBESKJED: Den kjente eks-bordellmammaen Heidi Fleiss og pornofilmstjernen Ron Jeremy på vei ut fra Love Ranch-bordellet tirsdag. Det var Jeremy som fant Hof død. John Locher / AP

Han feiret bursdagen mandag og avholdt også et valgmøte hvor han snakket med media. Ifølge lokale medier vil navnet hans fortsette å stå på valgsedlene i november, og om han får flest stemmer, vil plassen kunne fylles av en kandidat som blir utnevnt i hans sted.

Hof havnet også i medienes søkelys i 2015, da Khloé Kardashians eksmann Lamar Odom tok overdose på et av hans bordeller under et firedagers opphold til rundt 610.000 kroner.

Han har også gitt ut selvbiografien «The Art of the Pimp: One Man’s Search for Love, Sex, and Money» (2015).

I september bekreftet myndighetene at de var i gang med en etterforskning av en anklage mot Hof om seksuelle overgrep. I en uttalelse avviste han anklagene.

Han var ifølge BBC, som siterer Las Vegas Review-Journal, også anklaget for å ha voldtatt en sex-arbeider på et av bordellene sine i 2005, samt andre anklager i 2009 og 2011, men ble aldri formelt siktet.

Nevada er den eneste delstaten i USA der kontrollert sex-arbeid er tillatt.