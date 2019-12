SPILLER BESTEVENNINNER: Ida Elise Broch og Gabrielle Leithaug har begge sentrale roller i Netflix-satsingen «Hjem til jul». Foto: Mattis Sandblad, VG

Slik er «Hjem til jul»-stjernenes jul

Stian Blipp vil at datteren skal synes jul er magisk. Ida Elise Broch liker å lage julegavene hun gir bort og Gabrielle Leithaug starter julen i september og skulle ønske den varte mye lenger.

De er for tiden å se i Netflix-serien «Hjem til jul». Ida Elise spiller Johanne som prøver å finne en kjæreste å ta med hjem til jul i løpet av 24 dager, Gabrielle spiller hennes veldig heiende venninne og Stian Blipp spiller hennes eks.

På privaten er alle tre veldig glad i jul.

– Jeg er veldig julete av meg. I min familie har det alltid vært litt seremoni rundt jul. Det er sånn at 1. desember skal treet pyntes. Da er alle i stuen med julesanger og far skal sette stjernen i toppen. Det er veldig stemning rundt det. For meg alle avsjekkende fram mot jul viktige. 1. desember, så juleverksted der vi inviterer venner, lager lenker og holder på. Jeg synes enhver unnskyldning til å gjøre noe gøy er en god en, sier Blipp og fortsetter ivrig:

– Og jul, der har du 24 dager på å presse inn så mye gøy som mulig. Jeg klinker til med full pakke!

Synes julen er for kort

– Jeg har et veldig, veldig nært forhold til jul og er ekstremt julete. Jeg skulle egentlig ønske at det var jul veldig mye lenger. Jeg synes vi har jul altfor kort, og det kan du sitere meg på, understreker Leithaug.

«FULL PAKKE»: Stian Blipp er veldig julete av seg og presser inn så mye gøy som mulig i adventstiden. Foto: Mattis Sandblad, VG

Også hovedrolleinnehaver Broch er på nett med jul:

– Jeg er også veldig glad i jul og synes det er en fin høytid. Mykje lys og mykje varme. Folk er sjenerøse. Jeg gleder meg også til å gi gaver – det synes jeg er det gøyeste. Jeg gjør meg litt flid. Jeg har for eksempel skrevet Familiediktet, som jeg rammet inn og ga til hele familien. Det var jeg veldig fornøyd med, forteller hun.

– Det er litt rart, men veldig fint, Ida, påpeker Gabrielle, som synes det er litt Johanne-takter over det hele.

– Ja, jeg kan gi tegninger og sånn. Om det er tid til det, synes jeg det er en fin ting at du har laget noe, sier Ida.

Jul hos svigers

– Skal dere hjem til jul i år?

– Ja. Hjem til Bergen, sier Leithaug.

– Ja, det blir Oslo for meg. Søsteren min kommer hjem fra Danmark, så det gleder jeg meg til, forteller Broch.

HOVEDROLLE: Ida Elise Broch kapret rollen som «Johanne» i Netflix' første norske originalserie. Foto: Mattis Sandblad

– Vi skal feire en jul jeg har blitt veldig glad i – hos svigerfamilien min. De er opprinnelig fra Biri, så de er veldig julete av seg. Der er det snekker Andersen og nitten slag med kaker. Vi skal feire i Moelv, der de bor nå. Det blir en skikkelig Prøysen-jul. Jeg har også klart å tvinge dem til å få pinnekjøtt på bordet. Jeg sa «Jeg kommer ikke om det ikke er pinnekjøtt», hevder Blipp smilende.

– Er det allerede gøy med jul for datteren din?

Stian og kona Jamina har datteren Noelle på ett år. Navnet kan indikere potensial for juleglede.

– Hun er for liten nå, men jeg har allerede begynt å se fremover. Det er viktig for meg at hun opplever jul som noe magisk. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke bli en grinebiter der alt er stress. Jeg prøver i stedet for at jeg skal bli smittet av hennes engasjement, at hun kanskje kan bli smittet av mitt, fastslår han.

VINTERLAND: Deler av serien er spilt inn på Røros. Foto: Netflix

På spørsmål om det er noe skuespillerne må se eller høre for å komme i julestemning, er svarene varierte:

– «Home Alone», sier Broch.

– Den er ganske skambra, og «Elf». Men det er veldig lite som skal til for meg, jeg blir veldig lett pushet i den stemningen. Jeg begynner å spille julemusikk i slutten av september, og da kjenner jeg at jeg er der. Jeg er også veldig glad i duftlys og kjøper gjerne noen med litt julete lukt. Da er vi der!

Duftlys og julefilm

Blipp velger seg bergensmusikk:

– Kurt Nilsens julealbum – det må på. Den må på i bakgrunnen, fastslår han og fortsetter:

– Og etter at jeg ble sammen med min kone, har jeg fått noen nye filmer. Hun har noen merkelige filmer hun ser på. En som ikke er så merkelig er «The Holiday», men også den første «Mamma Mia»-filmen er blitt en julefilm for oss.

SPILLER EKSEN: Stian Blipp spiller den tidligere kjæresten til hovedkarakteren «Johanne» i «Hjem til jul». Foto: Netflix

– I begynnelsen tenkte jeg at det var helt crazy. Men det er noen med den filmen – den er livsbejaende og lett og ledig. Så den har vært med nå inn i desember og adventstiden. Også er jeg veldig glad i den originale «Snekker Andersen», sier Blipp.

Han hører ikke til dem som synes «Die Hard» kan være julefilm:

– Jeg får ikke noen julestemning av «jippikayjeah, motherfucker»! Det må være kos, kos kos. Og «Polarekspressen». Det er jævlig viktig for meg at det kun er julaften. Sånn er det med pinnekjøtt – og med «Polarekspressen» og noen andre filmer. De må kun sees i julen, ellers mister de valør!

Publisert: 29.12.19 kl. 07:21

