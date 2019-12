HØYLYTT TRIO: Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase skal lede publikum gjennom 2020-utgaven av «Melodi Grand Prix».

Nye MGP-programledere: – Vi er alle like høylytte

P3Morgens Ronny Brede Aase er en av de tre som skal lede publikummerne gjennom 60-års jubileet til «Melodi Grand Prix». Mest av alt håper han på å få ta et dypdykk i kostymelageret.

Vinterens viktigste musikkeventyr returnerer til skjermene i januar, denne gangen mye større, med andre regler og med nesten helt nye programledere.

De tre som skal lede årets sending er Ingrid Gjessing Linhave, Ronny Brede Aase og Kåre Magnus Bergh. Sistnevnte er programvert for 6. året på rad.

– Vi skal lage en skikkelig folkefest i Trondheim, det gleder jeg meg til, forteller Bergh.

P3-veteran Ronny Brede Aase forteller at det er tungt å gå fra p3Morgen, men er greit fornøyd med overgangen han får.

– Jeg elsker musikk, og jeg elsker fest, så å få jobbe med Norges største musikkfest i fem uker er en drøm, sier Aase.

I år holdes det fem delfinaler i hver av Norges fem regioner med to finalister fra hver av områdene. Halvparten av finalistene, en fra hvert område, konkurrerer imidlertid ikke i delfinalene, men er forhåndsinnstemt av en jury.

– Blir eksplosivt

– Det blir fint å komme inn i en redaksjon der alle er minst like bråkete. Jeg slipper å bekymre meg for om jeg snakker for høyt, forteller Aase.

– Ja, vi er erfarne med utestemme, sier Bergh seg enig.

Han spekulerer at vertene kanskje ikke har behov for mikrofon mellom opptredenene.

– Vi skal jo drive på i ca. 6 uker så det er en veldig hyggelig tanke at jeg tror vi kommer til å ha det veldig morsomt sammen. Jeg tror det blir lite selvhøytidelighet, mye latter og bare masse masse moro med disse gutta, forteller Linhave.

– Dette blir eksplosivt på beste måte, mener Aase.

