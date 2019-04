«SJEIK»: Adrian Sjursen Ådland er den nyeste deltageren i «Paradie Hotel». Det er hans latter som ble brukt i det omstridte klippet. Foto: Skjermbilde/TV3

TV3 beklager feilslått «Paradise Hotel»-spøk

TV3 postet en teaser med muslimsk bønnerop på Instagram. Det falt ikke i god jord.

Det er nemlig Dubai-uke på reality-hotellet – med regisserte brylluper og flerkoneri på menyen. I mandagens episode fikk seerne se en ny deltager komme inn som sjeik, mens de andre diskuterte det som er bra og det som er mindre bra ved Dubai.

Da TV3 mandag prøvde å lokke folk til «Paradise Hotel»-appen, endte det med mange protester fra følgerne. Planen var å varsle «krig» og annen forestående dramatikk, og i den sammenhengen presenterte TV-kanalen en video med en muslims bønnerop i bakgrunnen, kombinert med en rå latter fra en deltager.

NRK-profil Galvan Mehidi (31) var blant dem som reagerte. Mehidi, radioprogramleder for «Med all respekt», sier at han selv ikke er religiøs, men at han kommer fra en muslimsk familie.

På sin åpne Facebook-side skriver han i svært lite flatterende ordelag hva han mener om at «TV3 spiller av en muslimsk bønn og beskriver det som et «krigsrop»».

TV3 valgte å fjerne

Kommunikasjonsansvarlig i TV3, Line Vee Hanum, bekrefter overfor VG at de har slettet en omstridt Instagram-post etter at folk viste sin misnøye i kommentarfeltet.

– Mange misforsto humorbiten, og enkelte tok det veldig personlig. Vi så at det ble feil. Dette var bare en teaser for å «Paradise Hotel»-appen, og vi valgte å slette den, sier Hanum.

Hun sier at bønneropet ble lagt på for å sette stemningen rundt Dubai-settingen og beklager at det ikke kom tydelig frem.

– Når folk oppfattet dette som krenkende, så var det ikke viktig for oss å la den bli stående. Det var rett og slett et humorstunt som slo galt ut. Det var ikke vår hensikt å støte noen. Bønneropet og krigselementet i klippet var to helt separate ting. «Krigsropet» viste faktisk til latteren til den nyinnsjekkede deltageren som ville få mye makt, legger hun til.

– Forstår du at folk kunne oppfatte dette som krenkende?

– Ja, vi så i ettertid at det kunne misforstås. Humor er veldig subjektivt. Noen tenker at humoren er opplagt, mens andre ikke ser den i det hele tatt, svarer Hanum.

FEST: «Sjeikens» ankomst ble feiret stort i mandagens episode. Foto: Skjermbilde/TV3

Den nyinnsjekkede deltageren, som figurerer som dominerende sjeik, er Adrian Sjursen Ådland (23) fra Bergen.

«Paradise Hotel Norge» har over 104.000 følgere på Instagram. Selv om den aktuelle posten er slettet, går diskusjonen fortsatt heftig under det ferskeste bildet. Mange kritiserer TV3s sans for humor og sier at en beklagelse er på sin plass.

Publisert: 09.04.19 kl. 15:20