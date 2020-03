ÅPEN: Laura Prepon på premiere i New York i januar 2019. Foto: John Nacion / Starmax

«OITNB»-stjerne åpen om avbrutt svangerskap

Skuespiller Laura Prepon (40) skriver i sin nye bok om hvor smertefullt det var da hun og ektemannen fikk beskjed om at deres andre graviditet var farlig for hennes helse.

I 82 episoder spilte hun Alex Vause i «Orange Is the New Black». Før det spilte hun Donna Pinciotti i rundt 200 episoder av «Et 70-tallsshow».

Nå har Laura Prepon nylig blitt mamma for andre gang og har gitt ut en bok om morsrollen kalt «You & I As Mothers».

Ifølge People skriver hun der at hun vanligvis er svært privat, og at dette er første gang hun er så åpen. Men Prepon mener at hun må være ærlig for å kunne ha «ekte samtaler om morsrollen».

Hun forteller blant annet om da hun og skuespillerektemannen Ben Foster (39) ble gravide sammen for andre gang i 2018. Da hadde de fått datteren Ella året før.

På en ultralydundersøkelse i uke 16, sier Prepon hun umiddelbart så at noe var galt.

– Vår neonatal-ekspert fortalte oss at hverken hjernen eller beina vokste. Vi ble fortalt at svangerskapet ikke kunne vare til termin og at min helse var i fare. Ben holdt meg mens jeg gråt. Vi måtte avslutte svangerskapet, skriver skuespilleren ifølge People.

PAR: Laura Prepon og Ben Foster på The Empire State Building i New York i juli 2019. Foto: John Nacion / Starmax

Prepon forteller at sorgen og opplevelsen av at kroppen feilet, brakte med seg selvhat som hun hadde slitt med lenge, følelser hun maskerte med bulimi fra hun var 15 til hun var i slutten av 20-årene.

– Hele den onde sirkelen med «Hva er feil med kroppen min» kom tilbake, forteller hun.

40-åringen sier hun kom seg gjennom opplevelsen ved hjelp av mye støtte fra ektemannen.

I februar fikk hun og Foster sitt andre barn – en liten gutt.

– Det satte i perspektiv hvor velsignet man er når man får et friskt barn, beskriver Prepon.

Paret ble kjærester i 2015 etter å ha vært venner i mange år. De forlovet seg i oktober 2016.

Publisert: 26.03.20 kl. 02:58

