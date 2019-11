REALITYDELTAKERE: Sofie Karlstad og Mario Riera var med i «Paradise Hotel» i 2019. Foto: Anniken Aronsen

Slutt for «Paradise»-paret

Mario Riera (21) og Sofie Karlstad (22) fra årets «Paradise hotel» er ikke lenger kjærester, skriver hun på sosiale medier.

Oppdatert nå nettopp







«Hei, alle dere der ute. Dette blir ikke noen lang forklaring, men jeg og Mario har valgt å skille lag. Vi er fortsatt gode venner, så det er ikke noe drama. Håper alle respekterer det, skriver hun på sin Instagram-story.

Til VG skriver hun:

«Det er slik det ligger til, vi har valgt å gå fra hverandre men er fortsatt gode venner. Mer enn det ønsker jeg ikke kommentere».

Karlstad hadde en dramatisk ulykke på «Paradise»:

les også Isabelle Eriksen (22) og Erik Sæter (22) avslører at de er kjærester

Paret annonserte at de var kjærester i etterkant av årets sesong.

«Det er sant at vi skiller lag, vi er venner men utover det vil jeg ikke kommentere», sier Riera på SMS til VG.

På sin story la 21-åringen ut følgende:

«Til alle dere som har lurt på hva som skjer med Sofie og meg. Vi har valgt å gå hver våre veier ... Er veldig glad i henne og vi kommer fortsatt til å være venner, men noen ganger bare funker det ikke. Skikkelig kjipt at det skal ende slik, men jeg er veldig glad for at jeg ble kjent med henne. Planen fremover er å flytte tilbake til Bergen og ta det derfra!»

Publisert: 07.11.19 kl. 14:17 Oppdatert: 07.11.19 kl. 14:27







Mer om