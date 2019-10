TV-STJERNE: Jason Momoa, her på verdenspremieren til «See» i Los Angeles 21. oktober. Foto: NICK AGRO / AFP

Jason Momoa fikk «The Ellen Show» til å koke

Jason «Elvis» Momoa (40) og Ellen DeGeneres (61), sistnevnte iført kunstige pupper og parykk, skapte liv og røre i TV-studio.

Nå nettopp







Torsdagens innspilling av «Ellen DeGeneres Show» bød på heftige rytmer og en solid dose hoftevrikk. Filmstjernen Jason Momoa tok nemlig helt av utkledd som sitt store idol – Elvis Presley.

– Jeg er besatt av Elvis, for å si det mildt. Jeg bare elsker ham. Mamma oppdro meg til musikken han, og jeg er fullstendig hekta. Jeg har kjøpt samme sykkel som ham, og jeg har en gammel rosa 55 Cadillac.

Siden innspillingen fant sted på Halloween, figurerte både programleder og gjest i kostymer (artikkelen fortsetter under YouTube-klippet):

Salen ropte og skrek, mens Momoa i beste Elvis-stil danset rundt til tonene fra «c.c. Rider», tørket svette, klemte på damene og smilte med skjev overleppe. Også en svært sexy DeGeneres, muligens utkledd som Cardi B (27) og med kunstig byste, svingte på seg.

les også Hun skal spille Priscilla Presley

Momoa røpet for øvrig at det ikke er første gang han kler seg ut som rockekongen.

– Første gang var på Halloween da jeg var 19 år. Dette er andre gang, opplyste han.

– Jeg skulle bare ønsket at jeg ikke hadde skjegg, forklarte skuespilleren, som for lengst har fått ansiktshåret tilbake etter at han tok det av i protest. tidligere i år.

Husker du? Stjernen tok skjegget – fansen fortviler

Momoa, også kjent fra «Baywatch» og «Game of Thrones», er for tiden aktuell i TV-serien «See». Han har for øvrig flere nye filmprosjekter på gang. På privaten er han gift med filmstjernen Lisa Bonet (51), som han har to barn med.

Husker du? Fryktet «Baywatch»-fortiden ville ødelegge karrieren

Publisert: 31.10.19 kl. 18:28







Mer om