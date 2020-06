REAGERER: TV2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand har mistet tålmodigheten i dragkampen med Telia/Get Foto: Frode Hansen, VG

TV 2-direktør bryter avtale om hemmelighold: - Nå må vi si det som det er

Etter over to uker med TV-konflikt og svarte skjermer hos nesten en halv million Get-kunder, har TV 2 mistet tålmodigheten.

Nå nettopp

TVs kommunikasjonsdirektør Sarah Willand tar nå et kraftig oppgjør med motparten. Samtidig får hun et kontant svar fra Telia/Get.

- Det er helt unødvendig at seerne sitter i skvisen i denne konflikten. Vi har nå i lang tid kjempet for at de skal få tilbake innholdet de betaler for, mens vi og Get blir enige. Like lenge har Get påstått offentlig at de har gitt samme tilbud tilbake, med «noe lengre» tid. De har satset på at vi ikke vil syne den bløffen, fordi vi da bryter konfidensialiteten i forhandlingene. Men dette handler om én million seere som blir ført bak lyset, og vi må si det som det er. Nå må spillet ta slutt og seerne få en løsning, sier Willand til VG.

Den gamle avtalen mellom TV 2 og Get løp ut 31. mai og det ble brudd i forhandlingene . Dermed mistet Gets kunder tilgangen til alle TV 2s kanaler. To dager etter bruddet kom TV 2 med et forslag om å fortsette forhandlingene «på bakrommet» i ro og mak. På samme betingelser og i inntil seks måneder samtidig som Gets kunder fikk tilbake TV 2s kanaler. To dager senere, fredag 5. juni medelte Telia TV 2 at de mener det vil være til kundenes beste at de inngår en avtale basert på dagens prisnivå med et noe lengre tidsperspektiv. Hva det innebærer har Telia så langt ikke ønsket å konkretisere overfor VG.

Selv om det nå er kontakt mellom partene i denne betente TV-konflikten, har TV 2 mistet tålmodigheten med Telia. Sarah Willand velger derfor syne det hun betegner som «bløffen til Telia».

– TV 2s forslag til forlengelse av avtalen er svært enkelt: Samme pris, samme vilkår, men seerne får alt innholdet i seks måneder, mens vi forhandler ferdig. Enkelt og helt uten feller eller finurligheter. Vi reagerer på at Get feilinformerer kundene sine. Det de kaller et «noe lengre» tilbud er en ny avtale på 18 måneder. Tre ganger så lenge. I tillegg har de endret på vesentlige vilkår. Det ville kostet oss mange ti-talls millioner å si ja. De foreslår ikke en forlengelse, de foreslår en helt ny avtale - med vilkår som ville gitt Get en kjempefordel i konkurransen og som direkte ville rammet produksjonen av norsk innhold. Det er sannheten, slår Willand fast.

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, svarer slik på spørsmålet om det stemmer at Telia har krevet en forlengelse av dagens avtale på inntil 18 måneder.

«VÅPENHVILE»: TV 2 sier en ting utad, og så sier de noe helt annet i forhandlingene med oss, hevder Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia. Foto: Telia

– Vi ber om en midlertidig avtale på mer enn seks måneder og har raust tilbudt dagens prisnivå som ble kraftig økt for noen måneder siden. Men vi kan ikke godta at TV2 stadig vekk skrur opp prisen uten at de samtidig satser mer på eget innhold. Vår oppfordring er at TV2 må slutte å villede kundene våre. De sier en ting utad, og så sier de noe helt annet i forhandlingene med oss. Det siste påfunnet fra TV2 er å si utad at de vil ha en «våpenhvile» på seks måneder med oss slik at våre kunder kan få tilbake TV2. Men i forhandlingene har TV2 vært krystallklare på at om seks måneder så vil de kreve like stor prisøkning som de har krevd nå. Da blir det konflikt igjen. Det kalles på godt norsk å villede våre kunder og TV2s egne seere når de forsøker å fremstille dette som en god midlertidig løsning.

– Men stemmer det at dere har bedt om en forlengelse av dagens avtale på inntil 18 måneder?

– Samme svar som ovenfor.

På kritikken fra motparten svarer Sarah Willand:

- Telia og Get har hardbakket og konsekvent hevdet overfor kundene og media at de akkurat som TV 2 ikke endrer pris eller vilkår, og at de bare ber om «noe mer» tid. Nå er det altså avslørt at de endrer sentrale vilkår som vil bety mange ti-talls millioner kroner og at «noe mer tid» er tre ganger så lenge. Det er åpenbart hvem som villeder kundene. Nå må Get og Telia kutte ut spillet og gi seerne tilbake kanalene sine, så har vi god tid til å forhandle detaljene.

– Willand sier i tillegg at Telia endret på vesentlige vilkår som ville kostet TV 2 mange ti-talls millioner å si ja til.

- Vi har raust tilbudt dagens prisnivå og har i tillegg tilbudt TV2 en bedre pris på Premier League rettighetene forutsatt at vi bare betaler for de kundene som faktisk benytter seg av dette produktet. Det betyr i praksis at TV2 kan få mer, ikke mindre, betalt hvis produktet blir så bra at flere vil abonnere på det. Men de må gjerne velge å se negativt på det også.

Men snakker ikke Willand sant når hun sier dette?

- Jeg tenker at vi nå bør forsøke å bli enige så raskt som mulig rundt forhandlingsbordet, for jeg tror ikke vi blir enige i mediene. Det er våre kunder og TV2s seere det handler om, og for deres skyld håper vi dette løser seg fort. Vår dør er åpen og vi har foreslått møter hver dag.

Sarah Willand er på sin side tydelig på at dette ikke er en lek eller et spill

– En million TV-seere sitter med svarte skjermer, og det midt i en helt spesiell og alvorlig tid. De trenger nyheter og de trenger lysglimt i hverdagen. Nå må vi få på igjen kanalene, så kan vi og Get forhandle og krangle videre på bakrommet. Vi har overfor Get vært tydelige på det, og at tilbudet om en forlengelse fortsatt står ved lag.

Onsdag er det ventet at konflikten mellom TV 2 og Telia/Get trappes ytterligere opp i forhold til seerne når TV 2 har nypremiere på Premier League-sesongen med flere kamper på åpne TV 2-kanaler.

– Tenk når noen av verdens mest populære fotballklubber med store tilhengerskarer også her til lands møtes. Hele Norge kan se denne kampen unntatt Gets kunder. Det har potensial i seg til å skape mye frustrasjon, sa kommunikasjonsrådgiver og medieekspert, Lasse Gimnes i Gimcom til VG i forrige uke.

Publisert: 16.06.20 kl. 21:51

