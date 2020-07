ELEVSKOLE: Kirsty (Sophie Grace) blir nesten tatt for å rekruttere barnepass-ansatte i historietimen. Foto: Netflix

TV-anmeldelse «Barnevaktklubben»: Snill og smart

Sjarmerende om ungt entreprenørskap. Sjelden har vel merkelappen «for hele familien» vært mer riktig.

Barnevaktklubben

Amerikansk dramakomedieserie i ti deler.

Med: Sophie Grace, Malia Baker, Momona Tamada, Shay Rudolph, Alicia Silverstone, Mark Feuerstein

Skapt av: Rachel Shukert

Basert på bokserien av Ann M. Martin

Alle episodene er tilgjengelig på Netflix

I den fiktive småbyen Stoneybrook, Connecticut prøver en jentegjeng i sjuende klasse å profesjonalisere barnepass.

Ideen slår ned i den fremfusende gründerspiren Kirsty (Sophie Grace) etter å ha observert hennes egne single mor (Alicia Silverstone) slite med å finne barnevakt på kort varsel. Sammen med bestevenninnene Mary Anne (Malia Baker), Claudia (Momona Tamada) og den nye posh/New York-jenta på skolen, Stacey (Shay Rudolph). Senere får de også med seg enda en innflytter - Dawn (Xochitl Gomez).

Bokserien «The Baby-Sitters Club» har solgt tett på 200 millioner bøker, kom sist på norsk for noen år siden, og var altså en sentral del av oppveksten til de fleste som i dag har egne barn i målgruppen.

FASTLINJE: Det antikvariske konseptet fastlinjetelefon får en ny vår. Foto: NETFLIX

Serieskaper Rachel Shukert («Glow») moderniserer den nærmere tretti år gamle forstadsfortellingen om ungt entreprenørskap og ditto vennskap. Her introduseres digitale hjelpemidler som Google Docs, Facetime og finfølelse for klikkrater på sosiale medier. Samtidig som man beholder den håndskrevne analoge plakaten på lyktestolper. Fasttelefonen er fremdeles med, nå som en litt mystisk gjenstand kjøpt på Etsy.com

Det ganske gode og nesten i overkant selvbevisste manuset referer lettbent til både «Harry Potter», «Narnia», «Gossip Girl» og «Hamilton». Det handler selvsagt ikke bare om å sitte barnevakt. Vi snakker utfordringer med dumme gutter, fine gutter, teite lærere og ikke alltid like intelligente foreldre. Samt en klok og reflektert bestemor.

Konfliktene, som for eksempel når en gjeng videregående-elever kopierer idéen og introduserer foreldrefeller som kule totebager og annen merch, er akkurat passe langvarige. Det sentrale her er ikke barnepasskompetanse, men de hverdagslige små tingene som gjør oss alle til litt bedre mennesker.

MOR: Alicia Silverstone er den forståelsesfulle moren som likevel skal gifte seg med en mann datteren ikke liker. Foto: NETFLIX

For eksempel når Silverstones rolle skal gifte seg med megarikingen Watson Brewer. Han spilles for øvrig av Mark Feuerstein («The West Wing») som jo har en tendens til å se rik ut på film.

Samtlige av de unge hovedrollene kommer til å dukke opp i ulike serier og filmer de neste førti årene. Netflix sin kloke reboot av serien gjør at aldersanbefalingen «Alle» passer perfekt: Her er det mest «farlige» at Lizzo deiser inn på lydsporet.

«Barnevaktklubben» er en søt og moralsk ufordervet snakkeserie. Den plasserer seg som en god blanding av «Gilmore Girls» og «Sex and the City. Ikke bare for tweens, men for alle som en gang har vært passet eller passet noen selv.

Akkurat så generelt omfavnende som allmenn dramedie skal være, altså.

Publisert: 04.07.20 kl. 12:53

