MENNENE: Marta Dusseldorp og Brett Climo har hovedrollene som Sarah og George i «Et sted å høre til. Benjamin Winspear (bak) spiller René. Foto: Foxtel/NRK

Marta Dusseldorp fra «Et sted å høre til»: Ble advart før rollen

Marta Dusseldorp (47) elsket TV-rollen, men innrømmer at det knuste hjertet hennes å spille mot sin egen ektemann.

Australske «Et sted å høre til» har tatt norske TV-seere med storm. Ingenting gleder Dusseldorp mer.

– Serien betyr så mye for meg, så det at den lever videre, er helt fantastisk. Her om dagen ringte en reporter fra Mexico, og i dag er det Norge som er på tråden, sprudler Marta Dusseldorp på telefon med VG.

Selv har hun aldri vært i Norge.

– Men jeg har nordisk blod i årene. Familien min stammer fra Sveits, Nederland og Tyskland, så jeg føler meg nært beslektet med Norge. Når det er lov å reise igjen, så håper jeg å ta med døtrene mine dit.

NB: De som vil unngå enkelte spoilere om «Et sted å høre til», må la være å lese videre.

SEERMAGNET: Marta Dusseldorp skryter av kollegene, de sterke kvinneskikkelsene og mennene i Sarahs liv. – Jeg elsker dem alle. Foto: Foxtel/NRK

Godt over 720.000 nordmenn har kastet seg over den seks sesonger lange dramaserien, som ble spilt inn fra 2013–2018. NRKTV har i vår og sommer lagt ut én ny episode hver dag. På NRK1 er serien i begynnelsen av tredje sesong.

Dusseldorp spiller den jødiske sykepleieren Sarah Adams, som vikles inn i det turbulente livet til enkemannen George Bligh (spilt av Brett Climo (55)). Dramatikken øker når Sarahs «døde» ektemann René, plutselig dukker opp.

DRAMA: Marta Dusseldorp og Benjamin Winspear i «Et sted å høre til (A Place to Call Home»). De er gift i virkeligheten. Foto: FOXTEL/NRK

René spilles av Dusseldorps virkelige ektemann, Benjamin Winspear (45). Faktisk var han på audition for å spille George, men i stedet fikk han jobben som René.

– TV-samarbeidet med Ben var et høydepunkt i karrieren min. Vi har jobbet sammen før også. Det var på scenen vi forelsket oss i sin tid, smiler hun.

– Vi har samme arbeidsmoral, gjensidig respekt og setter begge egoet til side, forklarer Dusseldorp.

NYE VEIER: For Marta Dusseldorp var det uvirkelig å gi seg som Sarah. – Men forandring fører med seg nye muligheter, sier hun, her på et moteshow i Sydney for en tid siden. Foto: Splash News / NTB scanpix

De to pushet hverandre til det ytterste for å fremstå troverdig. Så sterkt levde Dusseldorp seg inn i rollen at da René døde på skjermen, føltes det ekte.

– Det knuste hjertet mitt på så mange måter. Ben er så dyktig, og han så virkelig død ut. For meg var det et sjokk å se ham ligge der – og å ta farvel med ham. Han er jo mitt livs kjærlighet.

MOTESHOW: Marta Dusseldorp på Women of Style Awards i Australia i fjor. Foto: Richard Milnes / MEGA

For Dusseldorp var det en drøm å få rollen som Sarah – ikke bare fordi det var en opptur i karrieren.

– Det høres kanskje dumt ut, men Sarah ga meg et sted å høre til. Å få spille henne i så mange år, og få gi liv til denne sterke, komplekse karakteren, ga også meg en stemme. Jeg vokste som menneske og som kvinne – og fikk vise at man kan være sterk både med og uten en mann, og kraftfull og følsom.

Desto tyngre var det da serien var ferdig i 2018.

– Å ta farvel med Sarah var uvirkelig. Jeg husker at jeg tenkte: «Skjer dette egentlig?». Savnet er stort, men jeg er evig takknemlig.

Fakta om Marta Dusseldorp: Født 1. februar 1973, Australia. Kjent fra TV-serier som «Et sted å høre til», «Jack Irish» og «Janet King». Aktuell i «Wentworth» og «Stateless». Gift med skuespiller Benjamin Winspear (45). Har to barn. Bor i Hobart. Barnebarnet til den nederlandskfødte, avdøde multimillionæren og filantropen Dick Dusseldorp, som blant har vært med å bygge Australia Square og mye av operahuset i Sydney. Vis mer

– Hvor like er du og Sarah?

– I starten var vi veldig forskjellige, men jeg er blitt lik henne etter hvert. Styrken smittet over på meg.

Det aller viktigste for stjernen var å gjøre en realistisk innsats i rollen som Holocaust-overlever.

– Jeg fant både fred og sannhet i kulturen og ritualene. Disse menneskene har vært i helvete og kommet tilbake. Hele serien handler om nettopp det – motstandskraft. Det som betydde mest for meg, var å være et troverdig vitne og å vise respekt.

KJEMI: Benjamin Winspear og Marta Dusseldorp som hardt prøvet jødisk par i «Et sted å høre til». Foto: Foxtel/NRK

Dusseldorp gjorde grundig research og leste bøker, så dokumentarer og filmer om jødeforfølgelse. Men én film provoserte voldsomt.

– Jeg skal ikke si hvilken, men jeg ble så opprørt. Hollywood hadde på en måte «piffet» opp Holocaust. Jeg fikk panikkanfall og måtte bare skru av. Jeg tålte det ikke rett og slett. De utnyttet den grusomme virkeligheten.

Dusseldorp fant sin egen stillferdige måte å vise sorg, desperasjon, fortvilelse og raseri.

– Noen på settet mente at jeg kanskje burde gråte mer, men jeg nektet. Jeg skulle vise styrke. Kvinner får altfor ofte beskjed om å vise tårer og være ofre. Det var forfriskende for meg å gjøre det motsatt.

Skuespillerens egen søster er gift med en jøde, så hun fikk råd fra egen krets.

– Samtidig advarte de meg om at jeg kom til å måtte hoppe ned i mørke hull som det kunne være vanskelig å komme opp fra igjen. Vi snakker om en sorg som aldri tar slutt.

PRIVAT: Marta Dusseldorp og Benjamin Winspear i festlig lag i juli i fjor. Paret forelsket seg da de begge var på teaterscenen for mange år siden. Foto: PRIVAT

Skuespilleren var bare åtte år da hennes egen familie ble rammet av et stort tap. Hennes lillebror på ni måneder døde av kreft.

– Som kunstner kan man selvsagt dra veksel på egne erfaringer, men Sarahs tragedie var et helt samfunn sin tragedie. Så i denne sammenhengen trengte jeg ikke å dykke ned i min egen personlige smerte for å tolke Sarah, sier Dusseldorp.

Stjernen er flink til å skille jobb og privatliv.

– Jeg vet når arbeidsdagen begynner og når den slutter. Men når jeg er på jobb, er sjelen min til fri disposisjon, sier hun muntert.

DØTRENE: Marta Dusseldorp med døtrene Maggie og Grace på en musikal i Sydney i januar i år. Foto: Richard Milnes / Shutterstock / NTB scanpix

Årene som Sarah har imidlertid ført til et visst press.

– Mange forventer at jeg skal være like eksemplarisk i virkeligheten, sier Dusseldorp og ler.

– Nå blir jeg jo lagt merke til overalt, så jeg må tenke mer over hvordan jeg oppfører meg.

Selv om corona har satt stopper for jobb, er Dusseldorp aktuell i to serier – «Wentworth» og «Stateless», sistnevnte ny på Netflix.

– Jeg håper vi snart er sving igjen. I mellomtiden må vi ikke la redselen ta overhånd, selv om det er vanskelig å fatte hva som skjer rundt oss, sier Dusseldorp, som er mor til to jenter på ti og 13 år.

– Barna er viktigst av alt. De er en forlengelse av Ben og meg og gir oss håp hver dag.

Publisert: 26.07.20 kl. 11:08

