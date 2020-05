NEPPE SYDENTUR: Denne gjengen reiste til Kroatia for å kjempe om hvem som skulle bli «Mesternes Mester» i 2019. Det blir neppe utenlandstur på programleder Dag Erik Pedersen og neste års deltakerne. Fra Ingvill Måkestad Bovim (38), Kjersti Buaas (37). Madeleine Enersen Hellerød (24), Odd-Bjørn Hjelmeset (48), Kari Mette Johansen (40), Eirik Verås Larsen (43), Magnus Moan (36), Vidar Riseth (47), Emil Hegle Svendsen (34), Margaret Knutson Aase (31). Foto: Stipe Surac Rubicon/NRK

Drømmer om «Mesternes Mester»-finale i Lofoten

Corona-situasjonen gjør at sydenturen henger i en tynn tråd for de nye deltakerene i «Mesternes Mester». Egentlig skal de reise til Hellas i månedskiftet august-september. Mulighetene er store for at det blir innspilling i Norge i stedet.

Det opplyser Petter Wallace, eksternsjef i NRK til VG.

– Men det blir helt sikkert en ny runde med «Mesternes Mester» slik TV-seerne er vant til begynnelsen av januar neste år, sier Wallace videre.

Programleder Dag Erik Pedersen jubler over muligheten til at «Mesternes Mester» kan bli spilt inn i Norge denne gangen.

– Endelig kommer kanskje «Mesternes Mester hjem». Tenk hvilken mulighet dette kan være til å vise frem Norge, sier programlederen entusiastisk til VG.

Han lar seg lett rive med og tenker gjerne litt høyt rundt denne muligheten.

– Det vil være en spennende utfordring og en flott mulighet til å vise frem Norge. Tenk om vi kunne kombinere sjø, fjord og fjell. Vi kunne starte langs kysten i Sør-Norge, deretter flytte oss opp i fjellene, til Peer Gynts rike - og så ende opp med finale i Lofoten. Det ville vært helt fantastisk, sier Dag Erik Pedersen.

– Vi er midt i en diskusjon om dette nå og vi ser på flere muligheter. Slik situasjonen er nå, kan vi ikke reise til Hellas. Det er forbudt. Jeg tviler også på at det lar seg gjøre når vi kommer til august-september. En mulighet er selvfølgelig å utsette innspillingen - eller vi spiller inn i Norge. Vi vurderer dette nå, forteller Wallace videre.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som skal kjempe om å bli «Mesternes Mester» i neste runde av programserien.

– Men vi regner med å offentliggjøre navnelisten som vi pleier i juni, sier Wallace.

Forrige sesong av «Mesternes Mester» ble spilt inn i Kroatia og det var til slutt den tidligere kajakkpadleren Eirik Verås Larsen som stakk av med seieren etter å ha slått snowboarderen Kjersti Buaas i finalen.

– Det er utrolig moro. Med den gjengen her og de jeg har konkurrert mot, å til slutt kunne stå der som vinner, det er fantastisk gøy, uttalte han til VG på finalefesten i slutten av februar.

Publisert: 05.05.20 kl. 16:23

