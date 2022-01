Angrer på utdanningsvalg

I et intervju med Cosmopolitan forteller skuespiller Hilary Duff (34) om livet som barnestjerne – og hva hun angrer på at hun ikke fikk gjort.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Intervjuet er gjort i forbindelse med den kommende spinoffen til «How I Met Your Mother», som har fått navnet «How I Met Your Father». Duff spiller hovedrollen Sophie i serien.

Ti år gammel spilte Duff rollen som Wendy i filmen «Casper Meets Wendy», og i årene som fulgte gjorde hun suksess i en rekke filmer og TV-serier. Hun er mest kjent for tittelrollen i tenårings-serien «Lizzie McGuire», som hadde 65 episoder fra 2001-2004, i tillegg til en kinofilm i 2003.

Savner studenterfaring

Skuespilleren forteller at hun ikke angrer på at hun ble barnestjerne, og at hun ville gjort det samme igjen hvis hun fikk valget.

– Jeg ville ikke gjort alt helt likt, men jeg kan ikke se tilbake på livet mitt og tenke at jeg skulle ønske det var annerledes, fordi jeg vet ikke om det ville ført meg til der jeg er nå, sier hun.

– Jeg skulle ønske jeg hadde litt bedre utdanning. Jeg skulle ønske jeg hadde litt erfaring med college. Men hvordan ville det blitt? Det jeg hadde fått ut av det, ville ikke vært det jeg så for meg på grunn av hvem jeg er og hvordan alt ble.

Duff tror ikke studiehverdagen ville blitt som hun ønsket på grunn av stjernestatusen.

– Det er rart å si «hvem er jeg for andre?», men det ville vært vanskelig å viske ut det elementet for å få en vanlig opplevelse. Jeg føler meg smart, men det er enkelte ting folk snakker om hvor jeg bokstavelig talt ikke har peiling fordi jeg ikke har opplevd det selv. Jeg lærte andre ting som folk ikke har peiling på. Men jeg sitter ikke og tenker masse på det.

Reboot lagt på is

I 2019 kom nyheten om at «Lizzie McGuire» skulle gjøre TV-comeback, nå 30 år gammel, på strømmetjenesten Disney+. Men året etter ble serien, som allerede var i produksjon, lagt på is.

I Cosmopolitan-intervjuet forteller skuespilleren hva hun syns om isleggingen av rebooten.

På spørsmål om hun har funnet en måte å lekke den ferdiginnspilte episoden på, innrømmer Duff at hun ville løyet hvis hun sa at hun ikke hadde vært inne på tanken.

– Men jeg ville ikke gjort det, fordi i løpet av mine 34 år har jeg innsett at alt skjer av en grunn. Det er en tid og et sted for alt. Dette var bare ikke hennes øyeblikk, sier hun.

Duff sier at hun stadig får spørsmål om å følge opp rollen som gjorde henne til stjerne.

– Spørsmålene blåser liv i det faktum at folk fortsatt vil ha dette, og det er veldig søtt. Det er ikke dødt, og det er ikke i live, sier hun.