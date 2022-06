PROGRAMLEDER: Steinar Sagen.

Steinar Sagen skal lede nytt TV-show

Steinar Sagen (47) har håndplukket kjendiser til et nytt humorshow.

Eller «humorspeider-realityshow», som Discovery kaller det.

– Årene i speideren lærte meg rå overlevelseskunst i villmarken. I tillegg ble jeg kronet til «Bollekonge» i den årlige bollespisekonkurransen tre år på rad, sier Sagen i en pressemelding fra TV-kanalen.

«Alltid beredt» er tittelen på det nye konseptet, der seks kjente nordmenn skal ut i naturen for å leve som speideraspiranter.

De seks er komiker og TV-kjendis Harald Eia (56), komiker og TV-kjendis Siri Kristiansen (43), komiker Ahmed Mamow (30), skuespiller og TV-kjendis Jenny Skavlan (36), skuespiller Henrik Mestad (57) og komiker Henrik Fladseth (33).

– Her må de legge fra seg alle overflødige tommeltotter og urbane skavanker i en knallhard kamp om gjeve speidermerker, sier Sagen, som selv var speidergutt i Holmlia KFUM i Oslo.

TV-VETERAN: Harald Eia er en av deltagerne i det nye TV-konseptet.

– Harald er en idérik type som tenker utafor boksen – noe som ikke nødvendigvis er kjempelurt i speider’n, der det er mange satte tradisjoner og regler som må følges, sier Sagen.

– Kreative og såkalt morsomme ideer vil jeg slå hardt ned på.

Sagen tror at Jenny Skavlan er nevenyttig.

– Jeg håper hun ikke syr om speideruniformen, det er strengt forbudt.

ER MED: Jenny Skavlan.

Ellers regner Sagen med å kunne forme Ahmed Mamow som han vil, siden han er den yngste.

– Jeg kommer til å favorisere Ahmed og gjøre ham til min favoritt, som er veldig vanlig å gjøre blant speiderledere, fleiper Sagen.

Siri Kristiansen har erfaring fra «Kompani Lauritzen», men det er ingen fordel her, skal vi tro Sagen.

I «Alltid beredt» er det nemlig ikke noe mål om å få deltagerne til å bli den beste versjonen av seg selv.

– Vi prøver heller å klemme folk inn i allerede formede rammer. Her skal alle bli helt midt på treet-utgaver av seg selv. Henrik Mestad må nok jekkes kraftig ned, mener Sagen.

Sagen tror at Fladseth er god til å holde sårsteder høyt hvis noen blør.

– Siden han både er relativt høy har et typisk ambulansesjåfør-utseende.

«Alltid Beredt» skal sendes på TVNorge og Discovery+ til høsten. Kanalen beskriver serien som en slags krysning mellom «Kongen befaler» og «71 grader nord».

– Steinar Sagen er mest kjent som en av Norges fremste humorister, men at han har en forhistorie som speider og elsker alt speideruniverset har å by på, er det nok ikke så mange som vet, sier Magnus Vatn, programdirektør i Warner Bros. Discovery.

Sagens fjorårsprogramserie «Gjett hvem» legges foreløpig på is.

– Akkurat nå er Steinar opptatt med andre ting for oss, men vi utelukker ikke at det kan dukke opp igjen.

