KJENDISPAR: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard under et møte med VG i mars i år.

Vendela Kirsebom fikk panikk før bryllupet

Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) er nygift, stormforelsket og lykkelige. Men for bruden ble opptakten i heftigste laget.

Det betror paret i den nyeste episoden av podkasten «The Pilboms».

Når podkasten slippes, har de to vært mann og kone i halvannen uke og nyter hvetebrødsdagene i en hytte på øya Veierland i Vestfold.

Men før de la ut på bryllupsreise, oppsummerte Vendela og Petter bryllupet i sin ukentlige pod.

Selv om bryllupsfesten beskrives som «et eventyr», innrømmer Vendela at nervene tok overhånd i forkant.

– Stresset

Både vielse og middag fant sted på Hotel Continental i Oslo, og paret sov der natten før og etter bryllupet. Men natten før vielsen slet de med å finne roen.

– Rommet var fantastisk, men det var et eller annet. Jeg ble nervøs og stresset, og så åpnet vi vinduet. Der var det full fest utenfor, mimrer Vendela.

Petter forklarer at det var støy i byen på grunn av oppladning til VG-lista-showet på Rådhusplassen, som ble arrangert samme kveld som bryllupet.

STARTEN: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom under innspillingen av «Farmen kjendis» i 2016.

Vendela forteller om et intenst tankekjør.

– Det var så mye greier at jeg rett og slett ikke klarte å sove.

I timene før vielsen skulle Vendela og venninner kose seg i suiten, men det var varmt, og Vendela fikk hetetokter.

– Jeg fikk bare helt panikk. Og jeg ble varmere og varmere, erindrer hun.

Petter på sin side, tilbrakte formiddagen sammen med forloverne sine, fordi han ikke skulle se bruden før vielsen.

– Ville bare gråte

Brudgommen slapp dermed unna alt som skulle ordnes i siste liten. For Vendela ble det desto mer ansvar med å organisere blomsterkriser og diverse.

Jan Thomas (55), som var en av Vendelas forlovere, kom til unnsetning sammen med kjæresten sin, Harlem Alexander (34). Først da senket stressnivået seg.

– Jan så at jeg hadde full panikk. Jeg kjente at jeg egentlig bare ville gråte og nesten ville hjem, for jeg var faktisk så stresset, gjentar Vendela i podden.

Kjoletrøbbel

Tilløp til dramatikk ble det også da det viste seg av brudekjolen plutselig var for stor, og den måtte sys inn dagen før vielsen.

Redningen ble Vendelas og Petters designervenninne Torunn Valland fra Norheimsund, som har sydd festdrakter for dem før, og som var invitert til bryllupet.

– Jeg syr brudekjoler, men kan ikke ta æren for denne, altså. Kjolen hadde Vendela kjøpt, forteller Valland til VG.

– Jeg hadde vært der tre uker før og tilpasset den, men så måtte jeg trå til dagen før vielsen også.

Hun innrømmer at det var litt nervepirrende å ta med seg kjolen fra hotellet.

– Hun hadde jo ikke sjanse til å prøve den igjen før bryllupet.

Og da dagen opprant, ble Valland sittende fast i taxi i sentrum – med kjolen.

– Det var jo VG-lista og Ingrid Alexandras bursdag og fullt kaos, sier Vendela leende.

Men gift ble de, i kirkerommet de hadde rigget i stand på hotellet, og alt var bare velstand.

Tar tid å fordøye

Vendela og Petter skriver i en SMS til VG søndag at det tar litt tid å senke skuldrene og fordøye «det vakre og fantastiske» de har opplevd.

– Alle vakre taler, den gode maten – og den kjærlighetsfulle stemningen fra familie og venner.

Men de koser seg på bryllupsreise.

– Vi drar på båttur til Stauper, små skjær, spiser sjøkreps eller griller, og bare nyter vakre Veierland som er en helt magisk øy utenfor Tønsberg. Og så ser vi solnedgangen sammen, skriver paret.

Både opptakten til bryllupet og selve begivenheten er filmet av TV 2 for serien «Vendela og Petter gifter seg».

Der har paret røpet mye allerede, som at Elisabeth Andreassen, Fagott-koret, Plumbo-vokalist Lars Erik Blokkhus (44) og Stian «Staysman» Thorbjørnsen (40) skulle opptre.

Klar tale fra presten

Leif Einar Lothe (52), bedre kjent som Lothepus, var ringbærer og forlover for Petter. De tre ble kjent med hverandre da de var med i «Farmen kjendis» for seks år siden.

Lenge måtte Vendela og Petter leve med spekulasjoner om at forholdet kun var et stunt. Dette var også et element i talen til Hasle-prest Mette Ortega-Bundgaard, som viet paret.

– Om man ikke tror på denne kjærligheten, men mener det hele er et PR-stunt, så får de ta seg en bolle, sa presten ifølge brudeparet.

Ellers blir det tårer i podkasten når de to mimrer over Petters tale til Vendela, der han blant annet takket henne for å ha vist ham hva ekte kjærlighet er.

