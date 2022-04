RØD LØPER: Zendaya på «Euphoria»-arrangement i Los Angeles onsdag.

Zendaya om «Euphoria»-Rue: − Blir veldig emosjonell

«Euphoria»-stjernen åpner seg om hva det å spille tenårings-rusmisbrukeren Rue innebærer.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Skuespiller Zendaya Coleman (25) snakker om hvor mye det betyr for henne å spille Rue i «Euphoria».

Onsdag kveld var det et Emmy-arrangement for suksesserien i Los Angeles, der flere av skuespillerne var til stede.

Variety var på tilstelningen og snakket med Zendaya.

SØSKEN: Zendaya som Rue og Storm Reid som Gia i sesong to.

– En av de største ærene ved å få spille henne, er alle historiene jeg har fått når folk kommer bort til meg og deler historiene sine om edruelighet, sier hun og fortsetter:

– Det er så vakkert hver gang, og jeg tror jeg tar med meg de historiene og at de blir en del av hver gang jeg spiller henne.

CAST: Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Zendaya, Barbie Ferreira og Sydney Sweeney på onsdag.

Ifølge Variety blir 25-åringen tydelig rørt når hun snakker om dette.

– Jeg blir veldig emosjonell fordi jeg bryr meg veldig om henne og hun representerer mange mennesker som trenger mye kjærlighet. Og hun representerer en del av med, og en del av Sam Levinson («Euphoria»-skaperen). Det betyr mye for meg, og jeg ønsker bare at folk kan heles gjennom henne.

Før premieren på sesong to, som satte ny seerekord for HBO og muligens krasjet appen, advarte Zendaya seerne om at flere scener kunne være triggende.

Rusmisbruk er et tema i serien, og i sesong to har Rue slitt veldig og ser ut til å ha nådd bunnen.

Også Storm Reid (18) som spiller Rues lillesøster Gia har snakket om hvor tøft det var å spille inn enkelte av scenene.