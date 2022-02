FÅR BLI: Leo Ajkic har fulgt Mustafa Hasan over en lengre periode. Tirsdag ble det klart at han får oppholdstillatelse.

TV-anmeldelse «Uønsket»: Det menneskelige paradoks

Leo Ajkic klarer å fremstille asylbarn generelt og Mustafa Hasan spesielt både mer menneskelig og mer spisset.

Av Tor Martin Bøe

«Uønsket»

Norsk dokumentarserie i fire deler

Programleder: Leo Ajkic

Regi: Astrid Engen, Kjersti Brokhaug, Are Faaberg

Premiere på NRK TV tirsdag 1. februar og på NRK1 onsdag 2. februar kl. 20.00.

Selv de mest håpløst prinsippfaste kan ikke si seg uenig i at å gi oppholdstillatelse til Mustafa Hasan (19) var helt korrekt og altfor sent.

19-åringen som har bodd i Norge i 14 år har vært i den bisarre situasjonen at han skal sendes til et land han ikke kjenner, fordi moren fortalte at familien var statsløse palestinere da de søkte asyl. Noe som etterkant viste seg å være løgn. Hasans sak handler om hvorvidt han skal lide under konsekvensene av denne løgnen.

Riktignok viser «Uønsket» politikere som mener at systemet er viktigere enn enkeltindividet. Ironisk nok fra et parti som ideologisk står for det motsatte. Det siste er ikke et sentralt poeng i denne Leo Ajkic-ledete serien om asylbarn generelt og Hasans sak for å få bli i Norge spesielt.

Den handler ikke om å vise hvem som tar feil og hvem som har rett, men hva som er feil med systemet. Og hva som er riktig med det.

Sammen med Ajkic og kamera får vi komme inn på asylmottaket på Gardermoen. Vi får høre hvorfor mange asylsøkere kan finne på å fortelle om en annen sannhet i møte med systemet.

Vi får se utfordringene for politifolkene som jobber med å kaste ut folk. Eller «uttransportere folk» som det heter på flytende byråkratisk.

En tankevekkende, men trist fortelling om hvordan man jobber ryddig og tydelig med barn. Selv som del av et system. Om hvordan dette oppleves for de som blir hentet, men også de som må gjøre jobben.

«De blir kastet ut, men på en human måte. Slik ser jeg det for meg», sier Ajkic nøkternt.

Fortellingen om Mustafa er en vel så nøktern gjennomgang av en tilværelse som kan være vanskelig for de fleste av oss å forstå.

Serien begynner idét han går siste året på videregående, men ikke kan søke høyere utdanning fordi han ikke har MinID eller BankID. Han kan heller ikke få tilgang til noen av disse tjenestene fordi han ikke har pass. Følgelig kan han heller ikke få førerkort.

Han kan ikke bidra økonomisk til russebussen med kompisene fordi han ikke har lov til å ha jobb. Han kan ikke søke statsborgerskap i Jordan (om han blir vedtatt kastet ut) uten å forplikte seg til å være i den hashimitiske hæren i to år.

Og siden han ikke står i folkeregisteret har han heller ikke fastlege.

Disse absurde, Kafka-aktige utslagene av å være stats- og papirløs kunne man gjerne gravd enda mer i.

Likevel ser vi nok en gang Leo Ajkics evne til å snakke behersket og interessert med hvem det skal være. Selv om det er helt åpenbart hvilket standpunkt han har, farger det ikke intervjuene.

«Uønsket» er ikke en fortelling som nødvendigvis vil konkludere med at hele systemet er feil. Men den klarer mer enn å pirke i bitene der systemet definitivt ikke virker.

Anmelderen har fått se to episoder