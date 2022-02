TV-KJENDIS: Nicola Coughlan i rollen som Penelope Featherington i «Bridgerton».

«Bridgerton»-stjernen trygler fansen om å slutte å sende meldinger om kroppen hennes

Nicola Coughlan (35) ble superstjerne over natten gjennom «Bridgerton». Men suksessen har sin pris.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den irske skuespilleren har over 1,2 millioner følgere på Instagram, og mandag kom hun med et solid hjertesukk.

Under en selfie i speilet, tar Coughlan et oppgjør med uønskede kommentarer om hvordan hun ser ut.

«Hvis dere har en mening om kroppen min, så vær så snill la vær å dele den med meg», skriver 35-åringen.

Hun presiserer at de fleste er vennlige, og at ikke alle som skriver prøver å være uhøflige.

«Men jeg er bare et menneske, og det er virkelig vanskelig å tåle vekten av tusenvis med meninger som blir sendt meg hver dag, og som handler om utseendet mitt», forklarer hun.

(Artikkelen fortsetter under posten)

«Hvis du har en oppfatning av meg, så er det greit. Jeg forstår at jeg er på TV, og at det medfører at folk føler tenker sitt og føler for å uttrykke seg. Men jeg ber dere – ikke send det direkte til meg», skriver Coughlan.

Hun runder av innlegget med å si at hun på bildet er kledd for en opptreden på «Saturday Night Live»

«Ikke det at det har noe med denne posten å gjøre, men jeg er fornøyd med håret mitt», skriver hun.

Også i fjor gikk skuespilleren gikk skuespilleren ut med motsvar etter at en tvitrer skrev at «Den tykke jenta fra «Bridgerton» har på seg en svart kardigan på Golde Globe-festen».

Couglan kvitterte ifølge CNN under Twitter-meldingen med å dele en spalte hun skrev i The Guardian i nettopp 2018, der hun ba folk om å bedømme den jobben hun gjør og ikke kroppen hennes.

RØD LØPER: Nicola Coughlan på British Academy Television Awards i fjor sommer.

Snart dukker Coughlan opp på TV igjen. Sesong to av «Bridgerton» får premiere 25. mars. Kostymedramaet sørget for seerrekord for Netflix da den gikk på lufta for litt over ett år siden.

Serien, som ble en enorm snakkis også på grunn av sitt mangfold, skal ha lokket over 68 millioner seere den første måneden etter premieren.

