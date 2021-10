REALITYKJENDIS: Svein Østvik, her under et møte med VG i forbindelse med «Farmen kjendis» i 2019.

Charter-Svein har fått kjæreste: − Et vakkert menneske

Det bekrefter TV-kjendisen (60) på Facebook.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er verdens heldigste menneske, skriver Svein Østvik i en melding til «God kveld Norge».

60-åringen kunngjorde på Facebook sent fredag at han «er i et forhold».

Den utkårede er en svensk kvinne med navn Johanna Stolfer.

– Da jeg endelig traff henne, var det ingen vei tilbake, sier han til TV-programmet.

– Vakkert menneske

Østvik skriver i en SMS til VG at han er «har møtt et vakkert menneske».

«Jeg beundrer henne virkelig. Og heldig som jeg er, så ser hun noe fint i meg også».

Også Stolfer bekrefter forholdet overfor TV 2. Hun opplyser at de ble introdusert gjennom kjente. Hun visste ikke da hvem Østvik var, men hun beskriver deres møte som «magisk».

Livsveiledning

Stolfer, som er bosatt i Oslo, oppdaterte i likhet med Østvik Facebook fredag med at hun er i et forhold. De to nevner imidlertid ikke hverandres navn der.

På LinkedIn oppgir Stolfer at hun jobber med livsveiledning og hypnoterapi. Østvik skal ha fattet interesse for henne da han kom over noe hun hadde skrevet.

Østvik ble rikskjendis gjennom «Charterfeber» på TV3, og har siden deltatt i en rekke serier, deriblant «Farmen kjendis» på TV 2. For tiden er han å se i «Alle mot Alle» på TVNorge.

De siste måneden har TV-profilen vært mye i fokus på grunn av sitt omstridte syn på coronarestriksjonene. Østvik var blant dem som 11. april stilte opp foran Stortinget og brente munnbind, fordi han mener restriksjonene i Norge var for strenge.

Da Østvik besøkte Iselin Guttormsens podkast «G-punktet» i vår, fortalte han at han er bifil. Trebarnsfaren forklarte der at han fascineres av menn som klarer å snakke om følelser, men at det i hovedsak er kvinner han tiltrekkes av seksuelt.