VELKOMMEN TIL LYKKEN: Nicole Kidman åpner sitt vakre hjem i «Nine Perfect Strangers». Foto: Vince Valitutti / Hulu

Filmanmeldelse «Nine Perfect Strangers»: Rusreform i lykkeland

En psykedelisk såpeopera.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Nine Perfect Strangers»

Amerikansk krimdrama i åtte deler

Premiere på Amazon Prime onsdag 18. august

Serieskaper: David E. Kelley

Manus: John-Henry Butterworth, David E. Kellet, Samantha Strauss, basert på en roman av Liane Moriarty

Regi: Jonathan Levine

Med: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone

Vi er vant til at penger kan kjøpe det meste her i verden. Hvorfor ikke lykke også?

Det er blitt bygd opp en ekstremt mangeartet næring – la oss kalle den det wellness-industrielle komplekset – som har et vell av tjenester å tilby, alt fra helsekost til hele religiøse og filosofiske «systemer».

I «Nine Perfect Strangers» skal ni gjester på et terapisenter i luksusklassen, Tranquillum, bli helere og lykkeligere mennesker ved å underlegge seg en rekke uortodokse behandlingsmetoder, heri opptatt med psykedeliske stoffer som psilocybin og MDMA.

EN OKKULT GWYNETH PALTROW: Nicole Kidman i «Nine Perfect Strangers». Foto: Vince Valitutti / Hulu

Stedets leder – ordet guru passer godt her – er Masha (Kidman), en intens og mystisk skikkelse i kostbare flagrende gevanter som glir rundt, vektløs som et spøkelse, og holder kulten sin i ørene. En okkult Gwyneth Paltrow.

Masha har mange hemmeligheter. Hun bygde opp et selskap og forlot det, hun ble skutt og var klinisk død, hun dyrkes som en gud av den lille håndfullen ansatte (den seksuelle spenningen blant disse, er påtagelig). Noen vil ta henne av dage.

De som er kommet i håp om å få skikk på livet sitt – gruppen er satt sammen av Masha personlig – teller Napoleon (Shannon) og Heather (Keddie), samt deres datter Zoe (Van Patten). Sønnen i familien tok livet sitt for en tid siden, så det sliter med sitt, for å si det mildt. Heather er simpelthen ødelagt. Napoleon bruker all sin energi på å late som han ikke er det.

«NÅ GÅR ALT SÅ MEGET BEDRE»: Grace Van Patten (til venstre) og Nicole Kidman i «Nine Perfect Strangers». Foto: Vince Valitutti / Hulu

Francis (McCarthy) er en forfatter med dødelige doser selvforakt innabords. Tony (Cannavale) er en tidligere idrettsmann med et selvmedisinerings-problem. Ben (Gregg) og Samara (Weaving) er et ungt, steinrikt par med samlivsproblemer. Carmel (Hall) har ingen selvtillit, og har voldelige tilbøyeligheter. Lars (Evans) synes å ha vikarierende motiver for å være der.

Guruen har dårlig tid, muligens i den tro at hun ikke har så mye igjen. Masha fremskynder i alle fall «protokollene», hvilket blant annet innebærer dugelige daglige doser «medisin».

Entusiasmen blant gjestene er variabel til på begynne med. Men alle underlegger seg terapien, og alle får noe lovende ut av den. Vi får inntrykk av at heksedoktor Masha ønsker å hjelpe folk med sorgen deres, og at behandlingen har nytteverdi.

STOR MANN MED TUNG BYRDE: Bobby Cannavale i «Nine Perfect Strangers». Foto: Vince Valitutti / Hulu

Men hvor mye er for mye, og hvor fort er for fort? Er det sant at psykedeliske stoffer kan være den «quick fix»-en vi gjerne vil ha for de åndelige plagene våre? Det virker jo ikke som om Masha selv er kurert.

At psykedeliske stoffer for alvor er tilbake i debatten om og forskningen på psykisk helse, vil mange ha fått med seg. Jeg tror det er en fordel at du er opptatt av temaet for å få fullt utbytte av «Nine Perfect Strangers».

Det er i karakter-portrettene seriens styrke ligger, ikke i historien som sådan. Amazon Prime har ikke forsynt denne anmelder med de siste to episodene, så jeg skal ikke uttale meg for bastant. Men basert på det jeg har sett, får «Nine Perfect Strangers» bemerkelsesverdig lite ut av krim-plottet den bringer til torgs. Ja, nesten ingenting, er jeg fristet til å si.

GURUENS HÅNDLANGERE: Manny Jacinto og Tiffany Boone i «Nine Perfect Strangers». Foto: Vince Valitutti / Hulu

I så måte er «Nine Perfect Strangers» ingenlunde like kommersiell som den forrige serien som var basert på en bok av den australske forfatteren Liane Moriarty: «Big Little Lies». Det gjelder å nyte det som er en veldig godt spilt serie.

Kidman er bedre her enn i «The Undoing», der det primært var håret og klærne hennes som agerte. Men om sant skal sies oppleves hun som en bifigur i «Nine Perfect Strangers».

OVERHOLDER TO-METER’N: Asher Keddie og Melissa McCarthy i «Nine Perfect Strangers». Foto: Vince Valitutti / Hulu

Kjøttet og potetene er det de ni gjestene som serverer. Shannon er ytterst severdig i en utypisk rolle, Cannavale bruker hele kroppen i sitt portrett av en stor og sorgtung mann. Melissa McCarthy er superb i det som bare i øyeblikk er en komisk rolle. Hun stikker av med alle scenene hun er med i.

Det handler om de vondeste og vanskeligste menneskelige følelsene – og de som tjener penger på dem. «Nine Perfect Strangers» er neppe for alle. Men det er interessant, synes jeg, at det lages TV-serier i denne budsjett- og stjerneklassen om noe såpass esoterisk, tross alt, som potensialet i alternativ terapi.

Anmelderen har sett seks av åtte episoder