MASKESEIER: Marcus (t.h.) og Martinus, her sammen med Pernilla Wahlgren, som sitter i detektivpanelet i «Masked Singer Sverige», som programmet heter der.

Marcus og Martinus vant svenske «Maskorama»

De norske poptvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen (20) stakk av med seieren i maskekampen på svenske TV4 fredag kveld.

Dermed fikk paneldetektiv Pernilla Wahlgren (54) rett i sin gjetning i innspurten.

– Det var det sykeste! Jeg gjettet jo bare, sa hun overveldet etter at masken hadde falt, ifølge svenske Aftonbladet.

Byttet på

Marcus og Martinus har byttet på å være inni kostymet annenhver gang, men da masken skulle av, var det Marcus som tittet frem. Samtidig kom broren ut på scenen.

I finalen fremførte Spelmannen Justin Timberlakes «Rock Your Body». Da det ble klart at Spelmannen hadde vunnet, falt han sammen på scenen i gledesrus.

Marcus forklarte på TV at det har vært vanskelig å holde på hemmeligheten.

– Vi har ikke vært her i Sverige på lenge, men de følger etter oss til og med i taxi når vi skal til studio. Det har vært skummelt, sa 20-åringen.

– Noen ganger har vi kjørt noen ekstra runder rundt Stockholm for å riste dem av oss, skjøt Martinus inn.

FINALISTER: F.v.: Spelmannen (Spellemannen), Sagoträdet (Eventyrtreet) og Trollkarlen (Trollmannen).

I den svenske «Maskorama»-finalen var det Trollkarlen (den 50 år gamle musikalartisten Rennie Mirro) og Sagoträdet (Tareq Taylor (52), kjendiskokk og restaurantsjef), som måtte se seg slått av nordmennene. Trollkarlen røk først.

Brødre-duoen har – sin unge alder til tross – vært store stjerner i Sverige i årevis. VG skrev i 2016 om «pophysteriet». Nå er Marcus og Martinus fornøyd med å ha vist nye sider og fått demonstrere at de er mer enn barnestjerner.

– Vi har vokst siden vi var små, forklarte Martinus i sendingen.

Marcus på sin side betrodde at han nøt å få synge Christina Aguilera på scenen.

– Det skulle jeg jo aldri gjort på min egen konsert, sa han.

STOLTE: Marcus (t.v.) og Martinus med trofeet.

Det har lenge vært spekulert på om en av brødrene fra Trofors har gjemt seg bak masken til den såkalte Spelmannen. Etter første episode av «Masked Singer Sverige» skjøt spekulasjonene fart med hint som brunost og elektrisitet. Kunne det være Marcus Gunnarsen som gjemte seg bak masken?

Det viste seg altså å være både han og tvillingbroren, som veldig mange på Twitter har spådd:

Ikke direkte

Svenske TV4 har gått for «Maskorama»-vrien ved å kåre vinner basert på opptredener som for lengst er spilt inn – i all hemmelighet, og ikke direktesendinger. Mange andre land har også valgt den løsningen.

Også alle avmaskingene er spilt inn på forhånd, selv om de for TV-seerne fremstår som om de skjer på direkten.

SPELMANNEN: Marcus og Martinus har byttet på å være inne i kostymet.

Aftonbladet skrev rundt premieren i fjor om det de omtalte som «avstemningsbløff». Når publikum i salen blir filmet av TV-kamera, ser det nemlig ut som om de holder mobiltelefoner med en avstemningsapp.

Dette er altså et slags lureri, fordi alle kjendisene har spilt inn sine fremføringer tidligere, og publikum som stemmer fra salen og andre steder, ser kun et opptak.

TV 4 forklarte da til avisen at all avstemning foregår riktig, men at det skjer over SMS. Skjermbildet på telefonene er et triks for å tydeliggjøre avstemningen for alle som sitter hjemme i stuene sine.

I Aftonbladets «direkte-chat» ble det diskutert heftig under kveldens finale om hvorfor ikke Sverige gjør som Norge og sender live.

NRK informerte VG i fjor om hvorfor de styrer unna den omstridte vrien.

Dette var ikke vært første gangen en norsk artist skjulte seg bak en maske i et annet lands versjon av «Maskorama». I fjor var det Morten Harket som var Vikingen i britiske «Maskorama» etter lang tids spekulasjon.

Startet tidlig

Marcus og Martinus ble kjent da de vant «Melodi Grand Prix Junior» i 2012 med låten «To dråper vann». Etter det har de hatt store hitlåter som «Elektrisk» og «Girls».

Nylig tømte de Instagram-kontoen for alt innhold, men noen timer før kveldens finale la de ut en video-teaser for sin kommende låt, «When All The Lights Go Out», som slippes neste fredag. Marcus og Martinus har 1,3 millioner følgere på plattformen.

