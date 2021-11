SKUESPILLER: Robert Gustafsson som Stig Engström i «Den Osannolika Mördaren (The Unlikely Murderer)».

TV-serien «Den usannsynlige morderen» anmeldt for ærekrenkelse

De pårørende til Stig «Skandiamannen» Engström har anmeldt Netflix og TV-serien til den svenske justiskansleren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Den usannsynlige morderen», som hadde premiere i november, har fått både ros og ris. I det fiktive thrillerdramaet går nemlig TV-skaperne ut fra at det var Stig Engström som drepte Sveriges statsminister Olof Palme i 1986.

Bakgrunn: Dette er sant og usant i Netflix’ nye Palme-serie

Serien er ifølge magasinet Avsnitt og SVT anmeldt justiskansleren for ærekrenkelse av en død person. Den som har anmeldt, som ikke er navngitt, mener at Engström gjennom TV-serien utsettes for et karakterdrap.

HOVEDMISTENKT: Stig Engström, som ble utpekt som hovedmistenkt for drapet på statsminister Olof Palme på en pressekonferanse i 2020.

Justiskansleren i Sverige tar bare saker som har med ytringsfrihet og publisering å gjøre. Æreskrenkelser av en død person er det i utgangspunktet kun nærmeste pårørende som kan anmelde.

Engström hadde ingen slike, hans bror er død, men hans ekskone er fortsatt i live.

Men ifølge Avsnitt kan det gjøres særskilte unntak. Påtalemakten, og justiskansleren kan reise tiltale dersom det anses som «et krav fra allmennheten».

les også Olof Palmes sønn til VG: – Jeg tror han er skyldig

Engström døde i 2000. Altså hadde «Skandiamannen», som han kalles, vært død i 20 år da sjefetterforsker Krister Petersson sommeren 2020 utpekte ham som hovedmistenkt – 32 år etter at Palme ble drept. Palme-etterforskningen ble lagt ned etter at Krister Petersson hadde lagt frem sin teori på bakgrunn av at hovedmistenkte var død.

Det er aldri blitt lagt frem tekniske bevis som knytter Engström til ugjerningen. Mistanken er basert på en rekke indisier, blant annet at Engström løy om hva han gjorde på åstedet. Det som er et uomtvistelig faktum er at han stemplet ut fra jobben ett eller to minutter før Palme ble drept, bare 50 meter fra åstedet.

Aldri bevist

Netflix har tidligere forklart ifølge SVT at serien baserer seg på boken med samme navn, og at hensikten ikke er å løse mysteriet. I hver av de fem episodene opplyses det også at serien er en fiktiv skildring, og at det aldri er bevist at Engström tok livet av Palme. Det er altså «Engström-teorien» som presenteres i serien.

«At en utpeking skjer i skjønnlitteratur har aldri vært noe hinder for en fellende dom for ærekrenkelse eller ærekrenkelse av en død person. Samme resonnement bør gjelde for denne typen virkelighetsbasert fiksjon som det her er snakk om», heter det i anmeldelsen.

Det vektlegges også i anmeldelsen at filmmediet har mye større gjennomslagskraft enn litteratur.

les også Palmedrapet: De ubesvarte spørsmålene

Stig Engströms ekskone uttalte til SVT i forrige uke at hun også mener serien er et personangrep på henne.

– Å bruke mitt navn i en historie som er 36 år gammel, er absurd. Jeg synes i hvert fall at de har gjort en veldig stor feil, uttalte hun.

I serien antydes det sterkt at hun vet mer om hennes daværende ektemanns rolle i drapet på Sveriges statsminister og er nærmest medskyldig. Ekskona har i alle avhør avvist bestemt at hun tror Stig Engström drepte Olof Palme.

Også Ulrika Glaser Rydberg, som var datteren til en av paret Engströms omgangsvenner, har gått kraftig ut mot serien, blant annet i SVT. Hun reagerer på at hennes far fremstår som det hun omtaler som en «slem mobber». I serien er det en revolver som hennes far eide som Engström bruker for å drepe. Dette er en teori i boken som serien bygger på, men dette fremkommer mer eksplisitt i serien.

SVT skriver at Netflix avstår fra å kommentere anmeldelsen.

TV-anmeldelse «Den usannsynlige morderen»: Mord og mulige misforståelser

Jurist Dag Wetterberg sier til SVT at det er uvanlig, men at det kan være sannsynlig i dette tilfellet – fordi det handler om å utpeke et menneske som gjerningsmannen bak en så alvorlig kriminell handling.

– Dette er en såpass graverende sak som har påvirket hele det svenske samfunnet over tid, så jeg skulle nok si at det er ønsket fra et allment ståsted, sier han om mulig rettsprosess.